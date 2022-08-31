Под Джанкоем в Крыму новый масштабный пожар: кадры с места впечатляют

Жители Крыма публикуют в сети множество кадров возгорания и расходятся во мнении, что именно горит

В оккупированном Крыму снова ЧП — утро 31 августа началось с масштабного пожара в пгт Красногрвардейское в 26 км от Джанкоя и в 66 км от Симферополя. Столб дыма был виден издалека. По первоначальным данным горела нефтебаза, затем начали поступать сообщения, что пожар возник на складе строительного магазина и перекинулся на еще одну торговую точку поблизости.

Местные телеграм-каналы сообщают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки. С чего бы ни начался пожар — загорание весьма масштабное. Отметим, что в Красногвардейском проходит железнодорожная ветка магистрали из Мелитополя в Севастополь, которая связывает полуостров с Украиной.

Столб черного дыма закрыл полнеба — местные жители публикуют впечатляющие кадры и пытаются рассмотреть пожар поближе. На месте работают пожарные, но их, вероятно, было недостаточно для быстрого тушения.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о взрыве на складе боеприпасов военной части в Майском под Джанкоем. Этот район стратегически важен, ведь является своеобразными "воротами в Крым". Согласно данным аналитиков и картам боевых действий, именно под Джанкоем видели военную технику, которую россия стягивает в Крым после начала украинского контрнаступления.