Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" рассказал, почему все военные объекты россиян в Крыму – законные цели для Украины

Вторая неделя августа выдалась довольно жаркой во всех смыслах. Но главный итог, как по мне, это удар по аэродрому "Саки" в Новофедоровке.

После этого можно констатировать, что мы перехватили у россиян стратегическую инициативу. Если сравнивать со Второй мировой, это, как Сталинградская битва, которая, как нас учили в свое время в школе, стала началом коренного перелома в той войне.

Если ранее россияне решали – что они будут бомбить, куда наступать, где стрелять, то теперь ВСУ показали, что мы выбираем цели. Мы определяем, на какой аэродром и когда что-то прилетит.

При этом никто не признал, что именно ВСУ нанесли удар (в том или ином виде) по Крыму. Но все, думаю, всё понимают.

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Россияне получили удар по Крыму, который они считают своим. Мы же этим ударом фактически дали понять, что все военные объекты противника в Крыму – наши законные цели. И де-факто россия также это признала. Но сделала вид, что происшедшее в Новофедоровке – случайность, головотяпство, некие чисто внутренние проблемы.

Напомню, что ранее российская власть устами множества чиновников заявляла "не дай бог, на русскую землю, включая Крымнаш, что-то прилетит – мы вам…, наш ответ будет страшным".

И вот – рвануло в Крыму. Явно не случайно. И что? И – ничего.

То есть, их угрозы, их шантаж выявились несостоятельными. Россияне в данном случае повели себя как китайцы с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай тогда угрожал-угрожал, делал 122-е "китайское предупреждение", а по факту ничего не сделал.

Так и тут.

Как бы громко россия не кричала, не угрожала – по факту ничего не сделала.

Думаю, на будущей неделе, несмотря на такой удар по российской военщине и в целом по имиджу рф, наступления ВСУ не будет. Но продолжится работа по тылам противника, по его штабам, по складам. На всех направлениях. Не исключено, что снова что-то рванет в Крыму.

Что касается россиян, то они продолжат шантаж. В том числе ядерный. Будут что та обезьяна с гранатой: "Мы такие дурные, мы можем и взорвать! Даже АЭС! Если Украина и Запад не пойдут на какие-то уступки…"

Скорее всего, оккупанты продолжат подготовку для процесса над "азовцами", который хотя провести в Мариуполе. Это, думаю, они готовят в качестве основного "подарка" Украине к 24 августа – Дню Независимости. Россияне и их местные прихлебатели будут стараться именно к этой дате (или непосредственно 24-го) осудить "азовцев". Можно не сомневаться, что их приговорят к смертной казни. Но, думаю, потом дадут заднюю и включат их в какой-то обменный фонд.

На политическом фронте, предполагаю, продолжаться переговоры с участием МАГАТЭ касательно безопасного функционирования Запорожской АЭС.

И в этом ракурсе россия продолжит шантаж, в том числе Запада, чтобы тот заставил Украину сесть за стол с рф. Цель – составить некое соглашение в стиле "кто где сейчас стоит – так пусть оно и будет". Такое себе перемирие-капитуляция, что для нас, конечно. Неприемлемо.