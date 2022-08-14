В Новофедоровке рвануло явно неслучайно. И россия де-факто признала, что Крым - это Украина - Виктор Бобыренко
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Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" рассказал, почему все военные объекты россиян в Крыму – законные цели для Украины
Вторая неделя августа выдалась довольно жаркой во всех смыслах. Но главный итог, как по мне, это удар по аэродрому "Саки" в Новофедоровке.
После этого можно констатировать, что мы перехватили у россиян стратегическую инициативу. Если сравнивать со Второй мировой, это, как Сталинградская битва, которая, как нас учили в свое время в школе, стала началом коренного перелома в той войне.
Если ранее россияне решали – что они будут бомбить, куда наступать, где стрелять, то теперь ВСУ показали, что мы выбираем цели. Мы определяем, на какой аэродром и когда что-то прилетит.
При этом никто не признал, что именно ВСУ нанесли удар (в том или ином виде) по Крыму. Но все, думаю, всё понимают.
Россияне получили удар по Крыму, который они считают своим. Мы же этим ударом фактически дали понять, что все военные объекты противника в Крыму – наши законные цели. И де-факто россия также это признала. Но сделала вид, что происшедшее в Новофедоровке – случайность, головотяпство, некие чисто внутренние проблемы.
Напомню, что ранее российская власть устами множества чиновников заявляла "не дай бог, на русскую землю, включая Крымнаш, что-то прилетит – мы вам…, наш ответ будет страшным".
И вот – рвануло в Крыму. Явно не случайно. И что? И – ничего.
То есть, их угрозы, их шантаж выявились несостоятельными. Россияне в данном случае повели себя как китайцы с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Китай тогда угрожал-угрожал, делал 122-е "китайское предупреждение", а по факту ничего не сделал.
Так и тут.
Как бы громко россия не кричала, не угрожала – по факту ничего не сделала.
Думаю, на будущей неделе, несмотря на такой удар по российской военщине и в целом по имиджу рф, наступления ВСУ не будет. Но продолжится работа по тылам противника, по его штабам, по складам. На всех направлениях. Не исключено, что снова что-то рванет в Крыму.
Что касается россиян, то они продолжат шантаж. В том числе ядерный. Будут что та обезьяна с гранатой: "Мы такие дурные, мы можем и взорвать! Даже АЭС! Если Украина и Запад не пойдут на какие-то уступки…"
Скорее всего, оккупанты продолжат подготовку для процесса над "азовцами", который хотя провести в Мариуполе. Это, думаю, они готовят в качестве основного "подарка" Украине к 24 августа – Дню Независимости. Россияне и их местные прихлебатели будут стараться именно к этой дате (или непосредственно 24-го) осудить "азовцев". Можно не сомневаться, что их приговорят к смертной казни. Но, думаю, потом дадут заднюю и включат их в какой-то обменный фонд.
На политическом фронте, предполагаю, продолжаться переговоры с участием МАГАТЭ касательно безопасного функционирования Запорожской АЭС.
И в этом ракурсе россия продолжит шантаж, в том числе Запада, чтобы тот заставил Украину сесть за стол с рф. Цель – составить некое соглашение в стиле "кто где сейчас стоит – так пусть оно и будет". Такое себе перемирие-капитуляция, что для нас, конечно. Неприемлемо.
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