Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва вимагають від Брюсселя колективних дій для подолання ризиків громадській безпеці

П'ятірка східних країн-сусідів кривавої росії виступили зі спільною заявою, в якій погрожують прийняти "національні заходи", аби скоротити кількість російських громадян, які прибувають на їх територію. Водночас планується введення Шенгенської зони блоку для вільного пересування, при умові, що ЄС не знайде колективного підходу в цьому питанні.

Як пише видання Financial Times, відповідна погроза була озвучена перед зустріччю міністрів закордонних справ блоку у минулу середу. У своїй спільній заяві група країн, до складу якої увійшли Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва вимагають від Європейської комісії запропонувати відповідні заходи щодо віз, які в подальшому суттєво зменшать потік громадян росії.

"Поки такі заходи не будуть введені на рівні ЄС, ми розглянемо можливість встановлення тимчасових заходів на національному рівні для вирішення неминучих проблем громадської безпеки, пов’язаних зі збільшенням потоку російських громадян через наші кордони. Ми вважаємо, що це може стати серйозною загрозою громадській безпеці", — пояснили представники цих держав.

Також у спільний заяві зазначається, що Брюссель прагне зберегти єдність серед своїх членів, водночас продовжуючи карати росію за її війну проти України.

За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, вирішувати питання щодо в’їзду громадян росії на нашу територію є нашою прямою національною компетенцією згідно з принципом національної безпеки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ОНН втрачають залишки ефективності, адже піддаються впливу кривавої росії, тож карати агресора за військові злочини вони вочевидь не поспішають.