Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Брюсселя коллективных действий по преодолению рисков общественной безопасности

Пятерка восточных стран-соседей кровавой россии выступили с общим заявлением, в котором угрожают принять "национальные меры", дабы сократить количество российских граждан, прибывающих на их территории. В то же время, планируется сокращение Шенгенской зоны для свободного передвижения россиян, при условии, что ЕС не найдет коллективного подхода в этом вопросе.

Как пишет издание Financial Times, соответствующая угроза была озвучена перед встречей министров иностранных дел блока в минувшую среду. В своем совместном заявлении группа стран, в состав которой вошли Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, требуют от Европейской комиссии предложить соответствующие меры по визам, дабы в дальнейшем существенно снизят поток граждан россии.

"Пока такие меры не будут введены на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность установления временных мер на национальном уровне для решения неизбежных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы. Мы считаем, что это может стать серьезной угрозой общественной безопасности", — объяснили представители этих государств.

Также в совместном заявлении отмечается, что Брюссель стремится сохранить единство среди своих членов, в то же время, продолжая наказывать россию за ее войну против Украины.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, решать вопрос о въезде граждан россии на нашу территорию является нашей прямой национальной компетенцией согласно принципу национальной безопасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ОНН теряют остатки эффективности, ведь подвергаются влиянию кровавой россии, так что наказывать агрессора за военные преступления они явно не спешат.