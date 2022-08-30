Зеленський розповів про провал плану росіян із захоплення Донбасу: подробиці

Бої продовжуються по всій лінії фронту

Окупанти протягом минулої доби продовжували завдавати ударів по цивільній інфраструктурі мирних українських міст, а бойові дії тривали практично по всій лінії зіткнення. Водночас окупанти так і не змогли виконати поставлене завдання та захопити Донецьку область до кінця серпня.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, протягом доби удари знову зазнали Харків, Миколаїв та інші міста нашої країни.

"Лише один російський обстріл Харкова забрав сьогодні життя п’яти людей, ще 12 поранено. Є жертви і через інші обстріли", — сказав він.

Глава держави додав, що українські захисники роблять все можливе та неможливе, щоб кожен російський військовий відчув відповідь і зазначив, що на всій окупованій території не буде жодного місця, де окупанти змогли б сховати свої склади, штаби та техніку.

"Під Севастополем — значить, під Севастополем, під Луганськом — значить, під Луганськом", — сказав він.

Зеленський додав, що бойові дії продовжуються на всіх ділянках фронту, а також нагадав, що російське військове командування поставило завдання до кінця серпня захопити всю Донецьку область.

"Кінець серпня — це вже завтра. А на Донбасі — український прапор та українські герої", — сказав він.

Крім того, він звернувся до прихильників України в Криму і закликав їх триматися якомога далі від російських військових об’єктів та інформувати українські спецслужби про всю відому їм окупаційні сили інформації.

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Як повідомлялося раніше, секретар РНБО Олексій Данилов назвав п’ять основних відмінностей між Україною та країною-агресором, які, на його думку, стануть вирішальними у перемозі українського народу.