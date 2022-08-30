Зеленский рассказал о провале плана россиян по захвату Донбасса: подробности

Бои продолжаются по всей линии фронта

Оккупанты в течение прошедших суток продолжали наносить удары по гражданской инфраструктуре мирных украинских городов, а боевые действия продолжались практически по всей линии столкновения. Вместе с тем оккупанты так и не смогли выполнить поставленную задачу и захватить Донецкую область до конца августа

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, в течение суток ударам вновь подверглись Харьков, Николаев и другие города нашей страны.

"Только один российский обстрел Харькова забрал сегодня жизнь пяти человек, еще 12 ранены. Есть жертвы и по причине других обстрелов", — сказал он.

Глава государства добавил, что украинские защитники делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный почувствовал ответ и отметил, что на всей оккупированной территории не будет ни единого места, где оккупанты смогли бы спрятать свои склады, штабы и технику.

"Под Севастополем – значит, под Севастополем, под Луганском – значит, под Луганском", — сказал он.

Зеленский добавил, что боевые действия продолжаются на всех участках фронта, а также напомнил, что российскому военному командованию было поставлено задание до конца августа захватить всю Донецкую область.

"Конец августа – это уже завтра. А на Донбассе – украинский флаг и украинские герои", — сказал он.

Кроме того, он обратился к сторонникам Украины в Крыму и призвал их держаться подальше от российских военных объектов и информировать украинские спецслужбы обо всей известной им об оккупационных силах информации.

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Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и страной-агрессором, которые, по его мнению, станут решающими в победе украинского народа.