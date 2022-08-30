Данилов назвал пять вещей, благодаря которым Украина победит россию

Политик отметил, что украинская армия постоянно наращивает качественный потенциал

Силы обороны Украины противостоят российским оккупантам более полугода, постепенно вытесняя их с захваченных территорий и нанося непоправимые потери. Героизм украинской армии поражает, поэтому в Совете национальной безопасности и обороны пришли к выводу, что наша страна точно победит в войне за Независимость.

Такую позицию во вторник высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в собственном Twitter-аккаунте. Он назвал пять основных отличий между Украиной и страной-агрессором. Именно эти отличия, по его мнению, являются решающими:

Консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает. Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия россии снимает с хранения старую советскую. Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а россии исчерпывается. Общая мобилизация для кремля – путь к внутренней дестабилизации. Украинская армия постоянно наращивает качество, а россия постепенно теряет преимущество в количестве. Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию "Боярышника".

Напомним, что накануне стало известно о начале активного контрнаступления ВСУ на Херсон. Эти сведения подтвердили в пресс-центре командования "Юг", но подчеркнули, что украинские войска имеют дело с мощными силами оккупантов, поэтому распространение информации о ходе боев может только повредить. Удержаться от комментариев на эту тему призвали и в Офисе президента. Утром 30 августа появилась информация о первых успехах ВСУ в Херсонской области, в частности, освобождении четырех населенных пунктов, но эти данные военное командование отказалось комментировать.