"Бавовна" розбудила Білгород: що відомо (фото, відео)

Вибухи фіксувалися кілька разів за ніч

У Білгороді вночі місцеві жителі чули гучні хлопки в небі та бачили спалахи яскравого світла. Їх відзначили на північ від міста в Яковлівському райні, зокрема у місті Будівельник та селищі Північний. Це могли вибухати частина ракет, які з території Білгорода випускали Харковом.

Місцева влада повідомляє про вибухи вранці, за їхніми словами — працювала система ППО. Підтвердження, ймовірно, стосується вибухів, які чули близько 6 ранку. Попередньо постраждалих та руйнувань немає — звітують розвласті.

Проте зранку жителі селища Північне виявили у себе на подвір’ї незвичайний "артефакт".

Про вибухи повідомляли починаючи з півночі кілька разів. Вночі вдалося зафіксувати навіть спалах у небі. "Робота наших військовослужбовців", — коментують білгородські телеграм-канали, мабуть, не очікуючи, що воно може впасти на них.

Ближче до ранку Білгород звучав так. Напередодні місцеві жителі штурмували залізничний вокзал у спробах виїхати через наближення військових дій, а після першої "бавовни" влаштували затори на дорогах.

Зазначимо, що саме з території Білгородської області регулярно обстрілюють Харків — міста знаходяться близько до кордону і ризик обстрілів для українського міста зберігатиметься навіть якщо лінія фронту буде відсунута далі. Вдарити по Білгороду у відповідь Україні не може — із озброєння до міста в росії дотягується лише один військовий комплекс, але не обстрілювати російську територію — політичне рішення, вважає експерт Олег Жданов.

Раніше "Телеграф" писав, що росія вдарила по центру Харкова з артилерії, потрапивши біля житлового будинку та у місце відпочинку городян — є жертви. Напередодні окупанти також атакували Запоріжжя та Дніпропетровську область.