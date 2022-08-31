"Бавовна" разбудила Белгород: что известно (фото, видео)

Взрывы фиксировались несколько раз за ночь

В Белгороде ночью местные жители слышали громкие хлопки в небе и видели вспышки яркого света. Их отметили на север от города в Яковлевском райне, в частности — в городе Строитель и поселке Северный. Это могли взрываться часть ракет, которые с территории Белгорода выпускали по Харькову.

Местные власти сообщают о взрывах в утреннее время, по их словам — работала система ПВО. Подтверждение, вероятно, касается взрывов, которые слышали около 6 утра. Предварительно пострадавших и разрушений нет — отчитываются росвласти.

Тем не менее утром жители поселка Северный обнаружили у себя во дворе необычный "артефакт".

О взрывах сообщали начиная с полуночи несколько раз. Ночью удалось зафиксировать даже вспышку в небе. "Работа наших военнослужащих", — комментируют белгородские телеграм-каналы, вероятно, не ожидая, что оно может упасть на них.

Ближе к утру Белгород звучал так. Накануне местные жители штурмовали железнодорожный вокзал в попытках уехать из-за приближения военных действий, а после первой "бавовны" устроили пробки на дорогах.

Отметим, что именно с территории Белгородской области регулярно обстреливают Харьков — города находятся близко к границе и риск обстрелов для украинского города будет сохраняться, даже если линия фронта будет отодвинута дальше. Ударить по Белгороду в ответ Украине не может — из вооружения до города в россии дотягивается лишь один военный комплекс, но не обстреливать российскую территорию — политическое решение, считает эксперт Олег Жданов.

Ранее "Телеграф" писал, что россия ударила по центру Харькова из артиллерии, попав возле жилого дома и в место отдыха горожан — есть жертвы. Накануне оккупанты также атаковали Запорожье и Днепропетровскую область.