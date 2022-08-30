Ночной обстрел Украины: где зафиксировали "прилеты" снарядов оккупантов (видео)

Оккупанты продолжают атаковать спящих украинцев — обстрелы велись в темное время суток

После того, как украинские военные начали контрнаступательные действия на юге Украины, россияне активизировались с областелами прилегающих областей, в частности — Запорожской и Днепропетровской. Начиная с позднего вечера 29 августа и до рассвета 30 августа из разных мест поступали свидетельства обстрелов со стороны россиян.

В частности сообщается об прилетах в Кривом Роге, Новомосковске, Никопольском районе и Никополе. В Синельниковськом районе Днепропетровской области, предварительно, работали системы ПВО.

Отметим, что часть атак, вероятно, была из реактивных систем залпового огня, которыми российские оккупанты поливают прифронтовые города. Отмечается также повышенная активность врага в районе реки Ингулец.

В Запорожье можно было услышать от трех до пяти взрывов согласно данным из разных источников. Их наличие официально подтвердили городские и областные власти. Сообщается, что вражеский удар пришелся на окраину одного из районов города. Били ракетами, но не зафиксировано ни значительных разрушений на объектах инфраструктуры, ни пострадавших (предварительные данные). Отмечается, что последствия удара уточняются.

Ранее "Телеграф" публиковал призыв Офиса президента Украины не распространять домыслы про операцию ВСУ на юге Украины, а доверять тем фактам, которые озвучивает Генштаб ВСУ. В случае успеха на юге, операция ВСУ принесет Украине более прочную позицию в переговорах с россией и сведет на нет достижения оккупантов в войне.