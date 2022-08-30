Блогер, главный редактор "Петр и Мазепа" прокомментировал ситуацию с взрывами в Белгороде

Говорили русским, что война придет в их дом. Те молчали. Клеили на машины наклейку с Z, хвастались.

Говорили русским, что прилет ракеты – штука неприятная. А те смеялись. И дальше бомбили Харьков, будучи уверенными: за это ничего не будет.

Почему я так считаю? Иначе не бомбили бы, там трусишки.

А мы говорили русским, что время разговоров истекло. Жаль, слушать было некому. Потому Белгород начал слышать не только отлеты, но и прилеты.

После первой бавовны – так, нежное похлопывание – местные закупорили дороги. Смело.

Теперь они посреди ночи прутся на вокзал. В городе играет Бах.

Русские считают, кому-то нужны за пределами родных краев. А вот я так не считаю. Да, не гений. Но и не дегенерат из Белгорода.

Все ведь просто. Любишь кататься – люби и саночки возить.

Любишь уничтожать Харьков? Оглянись. Харьков отстроят, а каждый прилет по твоей родине останется навсегда.

Твой экспорт стал импортом.

Твои подарки были замечены. Раз у вас это норма – окей, лови свой.

Слушать надо было раньше. Мы же много раз говорили русским, что эта война не в их интересах. Те решили иначе. Поставили все на красное, не зная: в этот момент они проиграли. Еще до первого розыгрыша.

Они знали, что рядом стоят "Искандеры". И не сделали ровно ничего, чтобы те заткнулись.

То, что человек согласился стать соучастником преступлений – полбеды. Х*еново, что это был лишь вопрос цены. Мол, если бы знали, что украинцы устоят и дадут ответку, то не лезли бы.

Незнание цены вторжения не лишает вас от вины за него. Белгород обречен. Смачного.

Пусть хоть цену узнают – хватит простых вопросов. Почем безопасность города, "Искандер"? Почем мир? Есть ли рассрочка на строительство нового дома вместо разбитого?

Молчит "Искандер". Скоро его порвут прицельным ударом, вся жизнь оборвется.

А местные выживут, кроме самых невезучих. Будут вопрошать: нас-то за что? Мы что, стреляли? Да, стреляли. Своим убийственным равнодушием, себе же в колено.

Что же, теперь им придется молчать. Чего же бегут?

Ведь война идет за ними.