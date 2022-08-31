Державний гімн України несподівано заграв у одному із московських офісів.

Останній день літа для деяких москвичів розпочався з вивчення української культури. З ранку в одному з офісів у центрі столиці росії через відеокамери запустили українську музику: гімн України та антивоєнні пісні, зокрема популярний трек "Вова, баш, їх бл*ть", написаний на слова Олександра Поворознюка.

Про це повідомили читачі "Телеграфа", поділившись відео з місця подій. Зазначимо, що в офісах відразу почалася паніка, і керівники намагалися якнайшвидше "розв'язати цю проблему", щоб "це" не потрапило до мережі.

Найімовірніше, подібний "концерт" для москвичів організували українські хакери.

Зазначимо, що це не вперше, коли росіян долучають до прекрасного. Раніше на трьох російських радіостанціях понад дві години поспіль крутили гімн України та пісню "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка, а також цими ж піснями мали можливість насолодитися і слухачі радіостанції "Коммерсант FM".

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Також нагадаємо, що гімн України зовсім недавно вже звучав у містах тимчасово окупованого рф Криму. У День Незалежності України мелодія лунала з камер відеоспостереження із вбудованими динаміками, відео із реакцією мешканців підірвало соцмережі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Севастополі затримали чоловіка, який увімкнув популярну пісню "Ой, у лузі червона калина" у власній машині. Жителя звинуватили в "дискредитації збройних сил Росії", затримувати його прийшли одразу троє силовиків у повній амуніції.