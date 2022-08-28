Війна — день 186: окупанти практично зупинили наступ, але посилюють ядерний шантаж

Оперативно про головне 28 серпня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 186 днів. Окупанти хоч і практично не просуваються на сході нашої країни, але продовжують активно обстрілювати позиції ЗСУ. На Херсонському напрямку росіянам дістається від українських захисників, а в тилах їхнім посіпакам не дають розслабитися партизани. У відповідь на це окупанти продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах, а також посилювати ядерний шантаж, обстрілюючи ЗАЕС. Тим часом у ГУР МО кажуть, що наступна осінь буде вирішальним періодом у війні, хоча й зазначають, що бої триватимуть і взимку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 МАГАТЕ затвердило групу експертів, прибуття яких на Запорізьку атомну електростанцію заплановано наступного тижня.

Як повідомлялося раніше, про те, що відбувалося 25 серпня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 183: росія посилила ракетний терор України через провали на фронті".

А з інформацією за 26 серпня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 184: ядерний терор росії на ЗАЕС, окупантів б’ють на Донбасі"

Про події 27 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 185: окупанти загальмували на Донбасі, а ЗАЕС знову подає енергію Україні"