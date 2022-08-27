"Плани ворога вдасться зірвати": у ГУР розповіли, коли чекати вирішального періоду війни

Представник ГУР припускає, що для досягнення цілей в Україні, рф все ж доведеться оголосити загальну мобілізацію

Прийдешня осінь стане вирішальним періодом у війні між росією та Україною. Водночас зимні місяці запам'ятаються українцям вже не такими запеклими боями з росіянами, проте окупанти не відступатимуть.

Про це у своєму інтерв’ю для видання РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, відзначивши, що, попри складнощі, потрібно й надалі вірити у Збройні Українські Сили і в те, що всі плани кривавої росії захисникам Батьківщини все ж вдасться зірвати.

За його словами, розвідники переконані, що під час прийдешньої зими, активні бої з окупантами не будуть такими активними, проте вони все ж утримуватимуть свої позиції поблизу українських кордонів неподалік Сумщини та Чернігівщини, аби тримати населення у напрузі, періодично обстрілюючи території України.

"Вирішальний період – це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні та кліматичні умови – це вересень-жовтень. Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться…. Тому за будь-якого розкладу зимовий період теж буде складний, бо будуть йти турбуючі бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України. Друге – це фактор енергетичних ресурсів, який буде однозначно використовуватися росією, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію. А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій", — пояснив він.

Також представник ГУР додав, що розраховує на те, що усі ті плани, які готує Україна, будуть успішними і ЗСУ все ж зламають російські плани щодо подальшої окупації та повного захоплення Донеччини. Навіть зараз, відзначив він, попри недостатню кількість належних для боїв з окупантами ресурсів, українці успішно знищують пункти управління, склади і живу силу росіян. З огляду на це, моральний стан російської армії поступово змінюється до найгіршого.

За словами Скібіцького, розвідникам вдалося встановити, що укомплектованість деяких підрозділів росіян, які були задіяні у так званій "військовій операції" в Україні, наразі складає 30%. Цю цифру представник ГУР вважає нижчою за будь-які необхідні показники.

На його думку, попри плани москви здійснити свої плани щодо набору бійців на службу за контрактом і стосовно добровільного набору, їх реальне втілення не перевищує 50% від усіх очікувань. Не виключає Скібіцький і ймовірності того, що в якийсь момент росії все ж доведеться оголосити загальну мобілізацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Головному управлінні української розвідки прокоментували стан здоров'я російського президента володимира путіна та пояснили, чому його кінець не стане кінцем для війни в Україні.