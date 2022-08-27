Окупанти не просуваються, але атакують: актуальні карти боїв в Україні

Ворог продовжує обстріл уздовж лінії розмежування та в тил українських військових

Російські військові продовжують атакувати на східній лінії фронту. Вони не просуваються навіть за власними заявами, але обстріл не припиняють. На півдні українські партизани не дають окупантам розслаблятися — крім підриву чергового колаборанта в Бердянську, вони також пошкодили штаб "рефенедума" у Мелітополі.

В Інституті вивчення війни зазначають, що проведення фіктивного голосування за приєднання до росії у вересні є малоймовірним. Крім партизанів на півдні, росіянам дістається від українських військових — вони продовжують атакувати лінії зв’язку та військову інфраструктуру в Херсонській області.

По східній лінії фронту окупанти атакували на південний захід від Ізюму, північний схід та південь від Бахмута, а також на північний захід від Донецька.

Карта боїв в Україні

Схід України

Окупанти атакували у бік Карнаухівки, що за 25 км на південний захід від Ізюма. Ворог продовжує обстрілювати по лінії Ізюм-Слов’янськ.

Бахмут продовжує перебувати під російськими атаками з двох сторін — північного сходу та півдня. Під ударом Бахмутське та Соледар. В останньому поряд із регулярними військами та колаборантами з окупованих територій українські позиції атакують найманці з ПВК "Вагнер". Окупанти також намагалися просунутися від Кодеми з південного сходу.

На північний захід від Донецька ворог також провів обмежену атаку та намагався просунутися у бік Невельського. Окупанти також продовжили удари по району Авдіївки. На південь ворог продовжує віддавати пріоритет наступу в районі Вугледару.

Карта боїв на сході

Харків

Протистояння з росіянами продовжується на позиціях на північ від Харкова, ворог б’є з артилерії та авіації. Але підтверджених наземних ударів не зафіксовано.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Українські військові продовжують ліквідувати окупантів та завдавати ударів по лініях логістики та військової інфраструктури на Херсонщині, яка задіяна в операціях на західному березі Дніпра. Тим часом окупанти не атакували у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській області по землі, обравши тактику віддалених обстрілів.

Карта боїв на півдні

Ситуація довкола Запорізької АЕС продовжує залишатися напруженою. Окупанти б’ють протилежним берегом Дніпра. Напередодні елементи ЗАЕС знову підключили до української енергосистеми. Попри те, що катастрофи вдалося уникнути, російські війська привезли десяток хімлабораторій до окупованого Мелітополя. Вони надаватимуть допомогу росвоєнним у разі радіаційного зараження, вважає мер міста.