Під удари ЗСУ на півострів хлопці поїдуть за мізерну солдатську зарплату, а їхня смерть не коштуватиме нічого

Про проблеми з "гарматним м’ясом" в російській армії говорять уже давно – напередодні стало відомо про те, що на передову кидають навіть тих найбільш підготовлених бійців, які мали стати інструкторами. Також певний час уже говорять про те, що мобілізація почалась у "столичних" регіонах – москві, санкт-петербурзі та областях. І Головне управління розвідки Міністерства оборони України дізналось, на яких умовах служитимуть тамтешні призовники.

Як повідомила прес-служба ГУР МОУ, їх направлять до військових частин, дислокованих у Криму, щоби доукомплектувати їх та посилити оборону окупованого українського півострова. Відповідне рішення прийняв командувач Південного округу генерал олександр дворніков. Він вирішив відправити до Криму 1200 строковиків.

"Оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством рф надбавок", — зазначили в українській розвідці. Це зокрема означає, що під удари ЗСУ та атаки партизанів ці 12 сотень молодих хлопців вирушать за зарплату приблизно в 5 тисяч рублів (близько 82 доларів). А в разі загибелі їхнім рідним не будуть виплачувати компенсації, адже участь строковиків у бойових діях російська федерація заперечує.

Як повідомляв "Телеграф", так росія заперечувала наявність строковиків на затопленому крейсері "Москва", влада відправляла знущальницькі листи батькам солдат, які зникли на кораблі. Але з часом все ж почала присилати їм похоронки.