Под удары ВСУ на остров парни поедут за мизерную солдатскую зарплату, а их смерть не будет стоить ничего

О проблемах с "пушечным мясом" в российской армии говорят уже давно – накануне стало известно о том, что на передовую бросают даже самых подготовленных бойцов, которые должны были стать инструкторами. Также некоторое время уже говорят о том, что мобилизация началась в "столичных" регионах – москве, санкт-петербурге и областях. И Главное управление разведки Министерства обороны Украины узнало, на каких условиях будут служить тамошние призывники.

Как сообщила пресс-служба ГУР МОУ, их направят в воинские части, дислоцированные в Крыму, чтобы доукомплектовать их и усилить оборону оккупированного украинского полуострова. Соответствующее решение принял командующий Южного округа генерал Александр Дворников. Он решил отправить в Крым 1200 срочников.

"Поскольку на территории ТОТ АР Крым боевые действия пока не ведутся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать всех определенных законодательством рф надбавок", — отметили в украинской разведке. Это, в частности, означает, что под удары ВСУ и атаки партизан эти 12 сотен молодых ребят отправятся за зарплату примерно в 5 тысяч рублей (около 82 долларов). А в случае гибели их родным не будут выплачивать компенсации, ведь участие срочников в боевых действиях российская федерация отрицает.

Как сообщал "Телеграф", так россия отрицала наличие срочников на затопленном крейсере "Москва", власти отправляли издевательские письма родителям пропавших на корабле солдат. Но со временем все же начала присылать им похоронки.