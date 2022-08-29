У путина проблемы с пушечным мясом: выгребают уже тех, на кого был совсем другой замысел

Пока ждем новостей с Херсонского направления, обратим внимание на одну важную тенденцию.

– Похоже, в рф начались настолько большие проблемы с набором "пушечного мяса", что там не только начали "скрытую мобилизацию" в так называемых "столичных регионах" – Московской и Ленинградской областях.

Кремль начал "выгребать" для войны против Украины даже "элитные" войска армии рф, функционал и названия которых сами по себе звучат экзотически.

В начале августа 2022 года стало известно, что рф привлекла в качестве рядовых пехотинцев для войны против Украины личный состав так называемых "71-й и 99-й тактических групп" 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота ВМФ рф, которые до этого несли службу по прикрытию "Северного морского пути" на Арктике.

Специфика в том, что упомянутые тактические группы — это сводные подразделения, комплектующиеся на ротационной основе и вооруженные комплексами ПВО "Панцирь" и противокорабельными комплексами "Бастион".

Немного позднее ГУР МОУ сообщило о том, что Кремль начал набирать "добровольцев" из состава Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Набрали пока только 1% от необходимого, но сам факт показателен.

Российские РВСН насчитывают 50 тысяч человек. Там служат не только люди, непосредственно обеспечивающие процесс нажатия "красной кнопки", в структуре РВСН также "подразделения противодиверсионной борьбы", которые в теории должны защищать межконтинентальные баллистические ракеты от мифических "диверсантов НАТО".

Похоже, именно из "противодиверсионных подразделений" и набирают "добровольцев" на войну против Украины.

И как "вишенка на торт" — на днях то же ГУР МОУ сообщило, что Кремль пытается "вытащить" из Казахстана почти тысячу своих военнослужащих, задействованных для охраны важных для рф объектов, как космодром "Байконур", например.

Описанный выше контингент подпадает под определение "военнослужащие, прошедшие психологический отбор, способные нести службу в специфических условиях и умеют пользоваться сложной техникой".

И похоже, что у режима путина на этот контингент была несколько более сложный замысел, чем просто "утилизировать" как рядовых пехотинцев в боях против ВСУ.

Как я предполагаю, кремль планировал использовать этих "элитных" военных для "дисциплинирования" набранного "пушечного мяса", пусть и методом "дедовщины".

Но похоже, что врагу придется использовать своих "элитариев" в роли "маршевого пополнения". Чтобы их телами сдерживать наступательные действия ВСУ, в частности, на Юге.

Дальше развитие событий будет напрямую зависеть от того, какой темп своих действий смогут набрать Вооруженные Силы Украины. Бог с нами.