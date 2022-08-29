У путіна проблеми з гарматним м’ясом: вигрібають вже тих, на кого був зовсім інший задум

Поки чекаємо новини з Херсонського напрямку, звернімо увагу на одну важливу тенденцію.

- Схоже, в рф почались настільки великі проблеми з набором "гарматного м’яса", що там не тільки почали "приховану мобілізацію" в так званих "столичних регіонах" — Московській та Ленінградській областях.

Кремль почав "вигрібати" для війни проти України навіть "елітні" війська армії рф, функціонал та назви яких самі по собі звучать екзотично.

На початку серпня 2022 року стало відомо, що рф залучила як рядових піхотинців для війни проти України особовий склад так званих "71-ої та 99-ої тактичних груп" 14-го армійського корпусу берегових військ Північного флоту ВМФ рф, які до цього несли службу по прикриттю "Північного морського шляху" на Арктиці.

Специфіка в тому, що згадані "тактичні групи" — це зведені підрозділи, що комплектуються на ротаційній основі та озброєні комплексами ППО "Панцирь" та протикорабельними комплексами "Бастион".

Дещо згодом ГУР МОУ повідомило про те, що Кремль почав набирати "добровольців" із складу Ракетних військ стратегічного призначення (РВСН). Набрали поки лише 1% від необхідного, але сам факт показовий.

Російські РВСН налічують аж 50 тисяч осіб. Там служать не тільки люди, що безпосередньо забезпечують процес натискання "червоної кнопки", в структурі РВСН також є "підрозділи протидиверсійної боротьби", які в теорії мають захищати міжконтинентальні балістичні ракети від міфічних "диверсантів НАТО".

От схоже, саме із "протидиверсійних підрозділів" і набирають "добровольців" на війну проти України.

І як "вишенька на торт" — на днях те ж ГУР МОУ повідомило, що Кремль намагається "витягнути" із Казахстану майже тисячу своїх військовослужбовців, задіяних для охорони важливих для рф об’єктів, як то космодром "Байконур", наприклад.

Описаний вище контингент цілком підпадає під визначення "військовослужбовці, що пройшли психологічний відбір, здатні нести службу в специфічних умовах та уміють користуватись складною технікою".

І схоже, що в режиму путіна на цей контингент був дещо складніший задум, аніж просто "утилізувати" як рядових піхотинців у боях проти ЗСУ.

Як я припускаю, кремль планував використати цих "елітних" військових для "дисциплінування" набраного "гарматного м’яса", нехай і методом "дідівщини".

Але схоже, що натомість ворогу доведеться використовувати своїх "елітаріїв" у ролі "маршового поповнення". Аби їхніми тілами стримувати наступальні дії ЗСУ, зокрема на Півдні.

Далі розвиток подій прямо залежатиме від того, який темп своїх дій зможуть набрати Збройні Сили України. Бог з нами.