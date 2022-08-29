О контрнаступлении на Херсон без бравады и шапкозакидательства

По мнению эксперта, кульминация уничтожения объектов оккупантов на Херсонщине было прелюдией, теперь важно не спешить с выводами

По Херсонской области давайте без излишней бравады и ура-патриотических ретрансляций типа "Херсон освободим за 3 дня"!

Да, в Херсонской области приоткрылось окно операционных возможностей ВСУ. И это замечательно. Но чтобы не разочароваться, следует понимать о чём речь.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском плацдарме мы можем наблюдать фактически с конца весны. Но следует понимать, что современное контрнаступление — это не генерал на белом коне с шашкой наголо ведущий тысячи солдат умирать стройной шеренгой.

ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения в Украину избрали оборонную тактику ведения боевых действий, чем обеспечили себе высокую устойчивость перед натиском противника. По сути, 80% БД (боевых действий, — ред.) в обороне, 20% это контрнаступление.

При этом контрнаступление не осуществляется где попало или по всей линии фронта или ещё, что кто себе воображает. Оно проводится на участках фронта, где подразделения и позиции противника наиболее ослаблены.

Например, в начале лета одно из таких контрнаступлений позволило ВСУ закрепится на правом берегу Ингульца и занять очень выгодный плацдарм. Затем выжидание и последовательное истощение противника для создания условий.

Контрнаступления могут иметь эффект каскада, как это было на северном плацдарме, когда, не выдержав методичного натиска ВСУ, РОВ (российские оккупационные войска, — ред.) бежали с Киевской, Черниговской и Сумской областей.

А потому, без шапкозакидательства. Всё идёт своим чередом, и кульминация уничтожения объектов РОВ на Херсонщине была прелюдией. А вот что последует за прелюдией, смотрим очень внимательно.

И главное. Причём самое главное. Только официальные источники должны восприниматься вами как заслуживающие доверия. Все остальные — это уровень домыслов и слухов. Даже я.