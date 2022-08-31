Немає сенсу воювати за радянською доктриною: у Зеленського розповіли про наступальну тактику ЗСУ

В Україні відмовилися від радянської тактики ведення війни

Україна не бачить сенсу в тому, щоб вести "класичну" війну за радянською доктриною, а натомість застосовує тактику "тисячі порізів", щоб не давати супротивникові можливостей наступати.

Як повідомив в ефірі єдиного марафону українських новин радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, контрнаступ у розумінні сучасної української армії дуже відрізняється від того, що показували окупанти.

"Це росія веде класичний радянський тип війни, коли зібрали кілька тисяч і пішли, щоб забрати пів кілометра території. Контрнаступ в українському розумінні – це трохи інший тип війни", — сказав він.

За його словами, Україна активно залучає РСЗВ HIMARS та MLRS, щоб знищувати тилове забезпечення росіян, разом зі складами боєприпасів, паливними базами та оперативно-тактичними штабами.

Тим самим, каже Подоляк, ЗСУ знекровлюють російські угруповання, що робить їхнє відтиснення більш простим завданням.

Чиновник зазначив, що українська армія активна по всій лінії фронту і особливо це проявляється на Донецько-Луганському напрямку.

"Ми робимо тактику "тисячі порізів". Вони повинні панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту. Нехай думають, де Україна атакуватиме саме сьогодні", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на загальний характер війни можуть вплинути успіхи українських воїнів на півдні України. Ситуацію докладніше описав полковник Сергій Грабський.