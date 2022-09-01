Над Львовом нависла густа хмара диму: що відбувається

Вогонь розповсюдився більш як на 2000 квадратних метрів

У четвер, 1 вересня, у Львові сталася масштабна пожежа, наслідки якої було помітно чи не з усіх кутків міста — чорний стовп диму навис над мікрорайоном і неабияк налякав місцевих жителів. Рятувальники поспішили заспокоїти, що у вогні опинилася покину будівля.

Як передають місцеві ЗМІ з посиланням на ДСНС, горить будівля на вулиці Стрийській, 45, де розташований Львівський автобусний завод.

Повідомлення про займання надійшло рятувальникам о 18:29. Станом на зараз вогонь поширився на 2100 квадратних метрів, над місцем надзвичайної події навис стовп чорного густого диму. За словами фахівців, горить рубероїдна покрівля, залита смолою, тому задимлення таке щільне.

Місцеві жителі повідомляють, що пожежа на території автобусного заводу розгорається все сильніше. Очевидці опублікували відео, на якому видно будівлю охоплену не тільки димом, а й великим полум'ям. Наслідки пожежі помітні й в інших районах міста.

На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що масштабна пожежа сталася поблизу нафтобази у Джанкої (Крим) — стовп чорного диму закрив півнеба, а місцеві жителі тим часом намагалися з'ясувати, що саме горить.