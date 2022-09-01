Над Львовом нависло густое облако дыма: что происходит

Огонь распространился более чем на 2000 квадратных метров

В четверг, 1 сентября, во Львове произошел масштабный пожар, последствия которого было заметно едва ли не со всех уголков города — черный столб дыма навис над микрорайоном и изрядно испугал местных жителей. Спасатели поспешили успокоить, что в огне оказалось покинутое здание.

Как передают местные СМИ со ссылкой на ГСЧС, горит здание по улице Стрыйской, 45, где расположен Львовский автобусный завод.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:29. На текущий момент огонь распространился на 2100 квадратных метров, над местом происшествия навис столб черного густого дыма. По словам специалистов, горит рубероидная кровля, залитая смолой, поэтому задымление такое плотное.

Местные жители сообщают, что пожар на территории автобусного завода разгорается все сильнее. Очевидцы опубликовали видео, на котором видно здание, охваченное не только дымом, но и большим пламенем. Последствия пожара заметны и в других районах города.

На месте работают спасатели и другие экстренные службы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что масштабный пожар произошел близ нефтебазы в Джанкое (Крым) — столб черного дыма закрыл полнеба, а местные жители тем временем пытались выяснить, что именно горит.