Целый микрорайон под угрозой уничтожения: из-за бездействия оккупантов в Мариуполе пылают дома и школы (видео)

Чрезвычайники не выезжают на вызовы, а людям нечем тушить пожар из-за отсутствия воды

В четверг, 25 августа, оккупированный россиянами Мариуполь Донецкой области оказался в крайне сложной ситуации — город охватило дымом из-за масштабного пожара, возникшего в микрорайоне "Восточный" на Левом берегу. Сначала там пылало поле, но из-за бездействия местных спасателей огонь перекинулся на жилые дома.

Об этом в собственном Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что еще накануне возле "Восточного" загорелось поле, которое подконтрольные оккупантам чрезвычайники погасили только на словах и в Telegram-каналах, а по факту этого не было и местное население укрощало пламя своими силами, но этого оказалось недостаточно.

Уже сегодня загорелся завод "Сателлит" в микрорайоне "Восточный", но спасатели проигнорировали и этот пожар. Ситуацию осложнил сильный ветер и отсутствие в этом районе воды. Потому огонь начал распространять с невероятной силой, а пепел летел по всей округе.

По состоянию на 14.30 огонь успел перекинуться на жилые дома микрорайона "Восточный", а также помещение мариупольской школы №69. По информации Петра Андрющенко, российские оккупанты так и не отреагировали на масштабный пожар. Спасателей на месте нет ни одного.

"МраZота — знаю что читаете. Хватит издеваться над людьми! Снимайте МЧС с показухи для пропагандистов и отправляйте спасать людей. Мы знаем, что Иващенко не в городе, но ведь это не повод не реагировать на катастрофу", — обратился советник мэра Мариуполя к коллаборантам города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "русский мир" принес в Мариуполь разруху, полное отсутствие комфортных для жизни условий и даже питьевой воды, а россияне в это время сообщили об окончании выдачи гуманитарной помощи.