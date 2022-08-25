Цілий мікрорайон під загрозою знищення: через бездіяльність окупантів у Маріуполі палають будинки й школи (відео)

Надзвичайники не виїжджають на виклики, а людям немає чим гасити пожежу через відсутність води

У четвер, 25 серпня, окупований росіянами Маріуполь Донецької області опинився у вкрай складній ситуації — місто охопило димом через масштабну пожежу, яка виникла в мікрорайоні "Східний" на Лівому березі. Спершу там палало поле, але через бездіяльність місцевих рятувальників вогонь перекинувся на житлові будинки.

Про це у власному Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що ще напередодні біля "Східного" загорілося поле, яке підконтрольні окупантам надзвичайники загасили тільки на словах та у Telegram-каналах, а по факту цього не було і місцеве населення приборкувало полум'я самотужки, але цього виявилося недостатньо.

Вже сьогодні загорівся завод "Сателіт" у мікрорайоні "Східний", але рятувальники проігнорували й цю пожежу. Ситуацію значно ускладнив сильний вітер та відсутність у цьому районі води. Тому вогонь почав поширювати з неймовірною силою, а попіл летів по всій окрузі.

Станом на 14:30 вогонь встиг перекинутися на житлові будинки мікрорайону "Східний", а також приміщення маріупольської школи №69. За інформацією Петра Андрющенка, російські окупанти так і не відреагували на масштабну пожежу. Рятувальників на місці немає жодного.

"МраZота — знаю що читаєте. Досить знущатися з людей! Знімайте МНС з показухи для пропагандистів та відправляйте рятувати людей. Ми знаємо, що Іващенко не в місті, але ж це не привід не реагувати на катастрофу", — звернувся радник мера Маріуполя до колаборантів міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "руський мир" приніс у Маріуполь розруху, повну відсутність комфортних для життя умов та навіть питної води, а росіяни тим часом повідомили про закінчення видачі гуманітарної допомоги.