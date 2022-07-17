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Без зв’язку та зарплат, але з продуктами за захмарними цінами: як виживає зруйнований росіянами Маріуполь

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Микита Синицін Микита Синицін
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Як маріупольці виживають при російському світі
Як маріупольці виживають при російському світі

Як насправді живуть мешканці тимчасово окупованого Маріуполя

У той час як пропагандисти намагаються розповідати про гарне життя зруйнованого окупантами Маріуполя, один із місцевих мешканців розповів "Телеграфу", як виживає місто та його мешканці.

За його словами, життя місцевих жителів з моменту окупації майже не змінилося і зосереджене скоріше на околицях міста – там продовжують виживати люди та розбирають завали. У той час, як за центр, який фактично зруйнований, окупанти не беруться.

"Міста немає. Тільки зруйновані коробки. Хоча є кілька майже вцілілих місць, у них розташовані будівлі "адміністрації". Більш-менш збереглася в центрі частина проспекту Металургів від ринку до вулиці Кірова, район 23-го мікрорайону та частина проспекту Будівельників від Лавицького до спуску в порт", — говорить про декілька уцілілих оазисів у центрі міста співрозмовник "Телеграфа".

Приблизно так зараз виглядає багато будинків у центрі міста

Мешканці міста, як і раніше, залишаються без світла і газу, тобто позбавлені найпростіших зручностей, але подекуди все ж таки відновили подачу води. Але основною проблемою залишаються надхмарні ціни на продукти та відсутність грошей їх купити.

"Багато хто їде, але в основному або в Росію, або в Європу. Ціни захмарні і грошей немає. Тим, хто ходить на роботу почали щось виплачувати, кажуть дають 2/3 за останній місяць роботи, а за інші місяці не виплачують взагалі нічого. у школах з травня виплатили по одному продуктовому пайку, а тим, хто був із самого початку — цілих 11 тисяч рублів (5500 гривень – ред.), при цьому пайок був у картонній скриньці з написом "своїх не кидаємо". Тепер хоч ці пайки дають у пакетах. Напевно, "не кидають своїх" тепер у Лисичанську та Сєверодонецьку", — сумно іронізує наш співрозмовник.

Багато будівель інфраструктури зруйновано

Щодо цін, то грошовий оборот у Маріуполі йде у гривні та рублях, але якщо на гривні є якісь плями чи написи ручкою, такі купюри не приймають, можливо, чогось побоюються. Самі ж ціни варіюються, від досить дешевих овочів, які стоять у гривневому еквіваленті порівняно недорого, картопля — 18-20 грн, огірки — 18-25, помідори 25-40, до дорогих інших продуктів. Наприклад 2-літрова пляшка пепсі-коли коштуватиме 110 гривень, туалетний папір від 25 гривень, але частіше 30-35, чай – 50 гривень за 25 пакетиків, а 500 грамів кави Нескафе – 570 гривень.

"Все, що більш-менш якісне коштує дуже дорого, та ж пепсі-кола за 110 гривень — російська і має огидний смак. У травні була у продажу білоруська — та була якісною. М’ясні продукти за ціною взагалі космос", — каже співрозмовник "Телеграфа ".

Сильно пригнічує тих, хто залишився – відсутність зв’язку з рідними та знайомими, котрі живуть у вільній Україні.

Багатьом просто нікуди подітися зі зруйнованого міста

"У місті є низка місць, де працює безкоштовний Wi-fi, так охочі поспілкуватися змушені їхати на одну з таких точок і ловити зв’язок — інакше поки що ніяк", — робить висновок наш співрозмовник.

Тим часом на Херсонщині окупанти всіляко намагаються зробити картинку процвітання та схвалення місцевим населенням дій окупантів.

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#Маріуполь #Окупанти #Війна з РФ #Російські окупанти