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ЗСУ на півдні "відмінусували" ще дві сотні окупантів та купу техніки

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Збройні сили України Новина оновлена 01 вересня 2022, 02:42
Збройні сили України

Українські захисники завдали потужних ударів по росіянах у південних областях

ЗСУ продовжують методично знищувати російських окупантів на півдні нашої країни і за попередню добу "відмінусували" ще понад дві сотні загарбників.

Як зазначається у повідомленні Оперативного командування "Південь", ситуація в регіоні, як і раніше, залишається складною, але контрольованою. Противник продовжує завдавати ударів за допомогою ствольної артилерії та гелікоптерів, а також здійснює дистанційне мінування, щоб убезпечити себе від дій українських військових.

У ході бойових дій за добу росіяни втратили 201 солдата, 12 танків Т-72 та 18 одиниць автомобільної та бронетехніки.

Крім того, повідомляється і про те, що окупанти також втратили:

  • важку вогнеметну систему "Сонцепек";
  • ЗРК "Бук-м3";
  • 5 гаубиць "Мста-Б";
  • самохідна гаубиця "Акація";
  • 2 САУ;
  • 3 мобільних міномети;
  • 6 складів боєприпасів.

Як повідомлялося раніше, дуже "результативною" була і попередня доба, коли в південних областях нашої країни ЗСУ змогли ліквідувати понад сотню окупантів та 30 одиниць бойової техніки.

За даними Генштабу, станом на 31 серпня окупанти вже втратили в Україні майже 48 тисяч солдатів, майже дві тисячі танків та понад чотири тисячі одиниць бронетехніки.

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#Україна #Росія #Війна #ЗСУ