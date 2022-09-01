ЗСУ на півдні "відмінусували" ще дві сотні окупантів та купу техніки

Українські захисники завдали потужних ударів по росіянах у південних областях

ЗСУ продовжують методично знищувати російських окупантів на півдні нашої країни і за попередню добу "відмінусували" ще понад дві сотні загарбників.

Як зазначається у повідомленні Оперативного командування "Південь", ситуація в регіоні, як і раніше, залишається складною, але контрольованою. Противник продовжує завдавати ударів за допомогою ствольної артилерії та гелікоптерів, а також здійснює дистанційне мінування, щоб убезпечити себе від дій українських військових.

У ході бойових дій за добу росіяни втратили 201 солдата, 12 танків Т-72 та 18 одиниць автомобільної та бронетехніки.

Крім того, повідомляється і про те, що окупанти також втратили:

важку вогнеметну систему "Сонцепек";

ЗРК "Бук-м3";

5 гаубиць "Мста-Б";

самохідна гаубиця "Акація";

2 САУ;

3 мобільних міномети;

6 складів боєприпасів.

Як повідомлялося раніше, дуже "результативною" була і попередня доба, коли в південних областях нашої країни ЗСУ змогли ліквідувати понад сотню окупантів та 30 одиниць бойової техніки.

За даними Генштабу, станом на 31 серпня окупанти вже втратили в Україні майже 48 тисяч солдатів, майже дві тисячі танків та понад чотири тисячі одиниць бронетехніки.