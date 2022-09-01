У росії помріяли про перемогу над Україною: що їм відповів Данілов

Представники російської влади цинічно заявили, що їх армія діє гуманно

Поки російська армія зазнає тотальних втрат у війни проти України, у країні-агресорі знаходяться сміливці, які переконані у зворотному та навіть не бояться думати про перемогу. Такою заявою відзначилася речниця Ради Федерації Валентина Матвієнко, але її дуже швидко поставив на місце секретар РНБО України Олексій Данілов.

Так, у четвер, 1 вересня, Матвієнко раптово заявила, що "росія має ресурси для того, щоб завершити війну в Україні перемогою".

"Не викликає сумнівів, що у нас вистачить ресурсів для перемоги — ресурсів не лише матеріальних, а й інтелектуальних, моральних", — написала вона у своєму блозі на сайті верхньої палати парламенту.

А потім ще й додала, що російська армія має найсучаснішу зброю та техніку, діє гуманно та ще й нібито не знищує соціальну та комунальну інфраструктуру.

На відверту брехню представниці російської влади відреагував голова Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. У власному Twitter-акаунті він написав, що Москві має вистачити тільки одного ресурсу – для виплати репарацій Україні.

"Валентині Матвієнко. "Рабі, підніжці, грязі Москви", людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам'ятати: Росії повинно вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу", — зазначив Данілов.

Нагадаємо, що плани росіян надто сильно зіпсував й контрнаступ Збройних сил України на Херсонщині. А напередодні "бавовна" дісталася самого центру області. Додамо, що українське військове командування хід операцій не розголошує, але, схоже, що наші воїни налаштовані надто рішуче.