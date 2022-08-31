На околицях Херсона чули потужну "бавовну": що відомо на цей момент

За даними місцевих ЗМІ, деякі вибухи призвели до пожеж

Збройні сили України кілька днів як розгорнули масштабний контрнаступ на Херсонщині і навіть прорвали першу лінію оборони російських окупантів. На цьому наші військові, схоже, що не планують зупинятися, адже у середу, 31 серпня, потужну "бавовну" чули біля самого Херсона.

Як передає "Суспільне", перші звуки вибухів пролунали біля окупованого міста близько 16:50. Офіційні джерела тим часом відмовляються коментувати ситуацію у Херсоні та на його околицях.

Місце Telegram-канали дають трохи більше інформації. Зокрема, що "бавовну" було чути спершу у районі Чорнобаївки, після чого у небо піднялася хмара диму. Пізніше повідомили про приліт по тимчасово окупованій Новій Каховці, а завершився парад "бавовн" вибухами у передмісті Херсона. Наразі цю інформацію офіційно підтвердити неможливо, адже військове командування не розголошує даних військових операції на південному фронті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російському Білгороді вночі місцеві жителі чули гучні вибухи в небі та бачили спалахи яскравого світла. "Бавовна" не на жарт наполохала місцевих жителів, які штурмували залізничний вокзал у спробах виїхати через наближення військових дій, а після першої "бавовни" влаштували затори на дорогах.