Война — день 190: День знаний во время войны, контрнаступление нового типа от ВСУ

Оперативно о главном 1 сентября

На протяжении 190 дней российские войска ведут полномасштабное вторжение в Украину. Украинские силы обороны отбивают атаки оккупантов на многих направлениях. Тем не менее главные новости с фронта — контрнаступление ВСУ на Херсонщине. У Зеленского заверили, что украинская армия не использует для этого устаревшую доктрину СССР, вместо нее наша армия использует тактику "тысячи порезов", заставляя оккупантов панически передвигать свои резервы на фронте. Народный депутат Роман Лозинский, который в настоящее время проходит службу в рядах ВСУ, показал, как звучит наступление ВСУ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 сентября, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

О том, что происходило 29 августа можно прочитать в материале: "Война — день 187: оптимистичные вести из-под Херсона и визит МАГАТЭ на ЗАЭС".

С информацией за 30 августа можно ознакомиться в материале: "Война — день 188: ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины".

О событиях 31 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 189: эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС, на юге продолжаются ожесточенные бои".