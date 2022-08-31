Нет смысла воевать по советской доктрине: у Зеленского рассказали о наступательной тактике ВСУ

В Украине отказались от советской тактики ведения войны

Украина не видит смысла в том, чтобы вести "классическую" войну по советской доктрине, а вместо того применяет тактику "тысячи порезов", чтобы не давать противнику возможностей наступать.

Как сообщил в эфире единого марафона украинских новостей советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, контрнаступление в понимании современной украинской армии сильно отличается от того, что показывали оккупанты.

"Это россия ведет классический советский тип войны, когда собрали несколько тысяч и пошли, чтобы забрать полкилометра территории. Контрнаступление в украинском понимании – это немного другой тип войны", — сказал он.

По его словам, Украина активно задействует РСЗО HIMARS и MLRS, чтобы уничтожать тыловое обеспечение россиян, вместе со складами боеприпасов, топливными базами и оперативно-тактическими штабами.

Тем самым, говорит Подоляк, ВСУ обескровливают российские группировки, что делает их оттеснение более простой задачей.

Чиновник отметил, украинская армия активна по всей линии фронта и особенно это проявляется на Донецко-Луганском направлении.

"Мы делаем тактику "тысячи порезов". Они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта. Пусть думают, где Украина будет атаковать именно сегодня", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на общий характер войны могут повлиять успехи украинских воинов на юге Украины. Ситуацию более подробно обрисовал полковник Сергей Грабский.