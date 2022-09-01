путин потерял в Украине элиту своей армии: даже подсчеты росСМИ впечатляют

На подготовку одного только военного летчика уходит порядка 13 миллионов долларов, а их в Украине приземлили навсегда почти семь десятков

Дорогие в денежном смысле потери оккупационной российской армии в Украине исчисляются не только военной техникой – ее, по подсчетам Forbes, взорвалось, сгорело и утонуло уже на 16 с лишним миллиардов долларов. Вооруженные силы Украины продолжают минусовать также бойцов элитных подразделений, обучение которых обходится в миллионы долларов и длится годами. Достоверно верифицировано уничтожение уже 900 таких единиц личного состава российской армии.

Как пишет "русская служба Би-Би-Си", список составлялся по данным открытых источников, в частности по сообщениям в СМИ и соцсетях о конкретных погибших. Из описаний к ним следует, что спецназ, морпехи и десантники, которые были уничтожены во время попыток захватить Украину, почему-то выполняли задания рядовой пехоты. Также известно о гибели десятков военных летчиков. "По мнению экспертов, восполнить потерю всех этих специалистов россии будет проблематично", — пишет издание.

Сравнительная таблица потерь российской военной "элиты"

В количественном выражении самые большие подтвержденные потери понесла морская пехота – 337 человек. Особенно сильно поплатилась за вторжение 810-я гвардейская бригада, базирующаяся в аннексированном Крыму. В числе убитых 56 бойцов указаны два комбрига: Алексей Шаров погиб еще в марте, а сменивший его Сергей Кенс — в июле. "336-я гвардейская бригада потеряла 40 морских пехотинцев, в том числе начальника штаба бригады в звании полковника и замполита бригады в чине подполковника. Также известно о 52 погибших из 155-й гвардейской бригады, в их числе — восемь офицеров", — указывает Би-Би-Си.

Затем идут спецотряды росгвардии – 245 единиц личного состава. Почти каждый четвертый из них – в офицерском звании, а 16 человек – обладатели краповых беретов, то есть элита из элит. Журналисты предполагают, что в открытых источниках появилось, по крайней мере, на 40-60% меньше имен, чем реально захоронено бойцов росгвардии в россии.

Спецназ ГРУ потерял не меньше 151 бойца. На долю офицеров, по данным Би-Би-Си, приходится 22% из них. Самые масштабные потери приходятся на 22-ю гвардейскую бригаду спецназа. Косвенные данные указывают, что из строя может быть выведено до половины ее разведрот. Как заявляет издание со ссылкой на опрошенных экспертов, потеря офицеров спецназа может быть для российской армии "наиболее чувствительной и трудновосполнимой".

Два элитных полка ВДВ в сумме потеряли 144 человека. Одним из этих полков является 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы. Официально его ряды поредели на 80 единиц личного состава, включая командира полка и еще 20 офицеров. Лучше всего ВСУ отработали по ним, когда полк пытался в начале весны прорваться на Киев. Досталось ему также после переброски под Изюм (Харьковская область), а позднее – к Попасной (Луганская область). Серьезные потери понес и 247-й гвардейский полк ВДВ из Ставрополя, пишет издание. За год до начала войны подраздение получило специальный вымпел минобороны "в знак особого доверия и признание заслуг". Что не помешало ему с начала войны потерять 63 бойцов, включая командира полка и не менее 12 других офицеров

Военных пилотов навсегда приземлилось в Украине не менее 67, включая штурманов и бортмехаников. Это наиболее дорогостоящие в подготовке специалисты. "Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов", — указывает издание. По меньшей мере пятеро из сбитых летчиков были старше 50 лет, что указывает на то, что уже до войны россия испытывала огромные проблемы с подготовкой в этом роде войск.

Данных о гибели офицеров федеральной службы безопасности вместе с федеральной службой охраны меньше всего – известно только о 20 погибших. Тем не менее, среди них – подполковник Управления специальных операций Центра специального назначения ФСБ — Николай Горбань. Также известно о гибели подполковника спецназа ФСБ Сергея Привалова. Есть среди ликвидированных и сразу несколько бойцов подразделения "Альфа". "Последний раз более трех сотрудников за полгода "Альфа" теряла в 1995-1996 годах — после тяжелых штурмов в Будённовске и Первомайском", — пишет издание.

Как сообщал "Телеграф", американские эксперты указали на то, что украинская армия, практически не имея в своем распоряжении боевых кораблей, смогла свести на нет мощь Черноморского флота россии.