Украина уничтожила мощь Черноморского флота рф: в США рассказали о большом успехе ВСУ

Военное формирование, которое должно было стать основой атаки на юг Украины, теперь способно только обороняться и пытаться минимизировать потери

Американские военные чиновники на днях рассказали журналистам, насколько поражены креативным подходом Вооруженных Сил Украины к использованию вооружений, что, в частности, позволило потопить флагман Черноморского флота россии, ракетный крейсер "Москва" и атаковать военный аэродром у крымского города Саки. Теперь стало известно, что военные чиновники США констатируют – Украина смогла свести на нет всю мощь этого формирования. Причем как его морского крыла, так и авиационного.

Об этом пишет издание Politico, опросившее экспертов. По его данным, в начале войны россия рассчитывала, что базирующийся в Крыму ЧФ сыграет большую роль в сдерживании украинских сил на юге и блокировании портов, будет использован для ракетных атак, а также станет основой для высадки десанта в Одессе. Но теперь он вынужден держать оборонную позицию, а его корабли уже несколько месяцев находятся вдали от берега для предотвращения атак.

Ошибками, которые привели к такому разгрому, собеседники назвали плохое управление войсками, устаревшее оборудование флота и высокомерие россиян, которыми ВСУ очень хорошо воспользовались. В частности, провалы ЧФ рф привели к увольнению командующего флотом адмирала Игоря Осипова. Как отметил директор программы изучения россии аналитического центра CNA из Виргинии Майкл Кофман, флот продемонстрировал отсутствие серьезного подхода к подготовке и размещению сил, а также проводил операции в условиях угрозы сопротивления Украины.

Издание также приводит слова неназванного чиновника Министерства обороны США, который на условиях анонимности заявил, что российские силы гораздо уязвимее, чем они думали до начала войны. Причем как на суше, так и на море. Третьей операцией, которая положила конец российскому господству на Черном море у берегов Украины, издание назвало освобождение острова Змеиный.

Как отметил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, свой вклад внесли также потери россиянами десантных кораблей, которые, вероятно, оказали даже большее влияние, чем затопление крейсера "Москва". По его мнению, это ослабило способность россии перекидывать войска и технику вокруг Крыма по морю и заставили россиян более нерешительно использовать современные десантные корабли, которые она передала из Северного и Балтийского флотов незадолго до войны.

По словам еще одного западного чиновника, говорившего на условиях анонимности, российский флот действительно мало на что способен. "Остров Змеиный дал им немного больше гибкости, а теперь они этого лишены. Потеря его еще больше снижает их тактические возможности", — отметил он.

Издание также отметило, что аналогичный небрежный подход привел к краху российских усилий по завоеванию Киева. Тогда элитные силы и части тяжелой бронетехники были отброшены от столицы, а затем вытеснены из Бучи, Ирпеня и других населённых пунктов севера Киевщины. А халатный подход к шифрованию связи стал причиной регулярных ударов ВСУ по командным пунктам и штабам, что приводило к гибели высших офицеров, в частности, генералов.

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По словам западного дипломата, которого цитирует издание, украинские удары по стационарным целям как на суше, так и на море в определенной степени заморозили конфликт. После шести месяцев боевых действий россияне и их отмирающая логистическая и командная структура сработали вопреки первоначальным амбициям кремля вести короткую и острую войну. "Похоже, они просто пытаются ограничить потери, а не маневрируют и наносят удары на поле боя и в Черном море", — сказал дипломат.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Пентагоне оценили эффективность ВСУ в войне против россии на 12 баллов из 10 возможных.