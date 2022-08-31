Война — день 189: эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС, на юге продолжаются ожесточенные бои

Оперативно о главном 31 августа

Украина отражает широкомасштабное вторжение рф уже 189 дней. Активные боевые действия продолжаются на юге и востоке Украины, при чем если на востоке ВСУ сдерживают российские войска, то на юге даже местами переходят в контрнаступление. Тем временем прибывшая в Украину миссия МАГАТЭ 31 августа намерена посетить захваченную оккупантами Запорожскую атомную электростанцию.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты вновь нанесли удары по жилом доме в Харькове, из-за чего есть пострадавшие.

00:00 Скончался последний президент СССР Михаил Горбачев.

О событиях 28 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 186: оккупанты практически остановили продвижение, но усиливают ядерный шантаж".

О том, что происходило 29 августа можно прочитать в материале: "Война — день 187: оптимистичные вести из-под Херсона и визит МАГАТЭ на ЗАЭС".

С информацией за 27 августа можно ознакомиться в материале: "Война — день 188: ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины".