ВСУ на юге "отминусовали" еще две сотни оккупантов и кучу техники
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Украинские защитники нанесли мощные удары по россиянам в южных областях
ВСУ продолжают методично уничтожать российских оккупантов на юге нашей страны и за предыдущие сутки "отминусовали" еще более двух сотен захватчиков.
Как отмечается в сообщении Оперативного командования "Юг", обстановка в регионе, как и прежде, остается сложной, но контролируемой. Противник продолжает наносить удары при помощи ствольной артиллерии и вертолетов, а также совершает дистанционное минирование, чтобы обезопасить себя от действий украинских военных.
В ходе боевых действий за сутки россияне потеряли 201 солдата, 12 танков Т-72 и 18 единиц автомобильной и бронетехники.
Кроме того, сообщается и о том, что оккупанты также потеряли:
- тяжелую огнеметную систему "Солнцепек";
- ЗРК "Бук-м3";
- 5 гаубиц "Мста-Б";
- самоходная гаубица "Акация";
- 2 САУ;
- 3 мобильных миномета;
- 6 складов боеприпасов.
Как сообщалось ранее, весьма "результативными" были и предыдущие сутки, когда в южных областях нашей страны ВСУ смогли ликвидировать более сотни оккупантов и 30 единиц боевой техники.
По данным Генштаба, по состоянию на 31 августа оккупанты уже потеряли в Украине почти 48 тысяч солдат, почти две тысячи танков и более четырех тысяч единиц бронетехники.