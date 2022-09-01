Укр

ВСУ на юге "отминусовали" еще две сотни оккупантов и кучу техники

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины

Украинские защитники нанесли мощные удары по россиянам в южных областях

ВСУ продолжают методично уничтожать российских оккупантов на юге нашей страны и за предыдущие сутки "отминусовали" еще более двух сотен захватчиков.

Как отмечается в сообщении Оперативного командования "Юг", обстановка в регионе, как и прежде, остается сложной, но контролируемой. Противник продолжает наносить удары при помощи ствольной артиллерии и вертолетов, а также совершает дистанционное минирование, чтобы обезопасить себя от действий украинских военных.

В ходе боевых действий за сутки россияне потеряли 201 солдата, 12 танков Т-72 и 18 единиц автомобильной и бронетехники.

Кроме того, сообщается и о том, что оккупанты также потеряли:

  • тяжелую огнеметную систему "Солнцепек";
  • ЗРК "Бук-м3";
  • 5 гаубиц "Мста-Б";
  • самоходная гаубица "Акация";
  • 2 САУ;
  • 3 мобильных миномета;
  • 6 складов боеприпасов.

Как сообщалось ранее, весьма "результативными" были и предыдущие сутки, когда в южных областях нашей страны ВСУ смогли ликвидировать более сотни оккупантов и 30 единиц боевой техники.

По данным Генштаба, по состоянию на 31 августа оккупанты уже потеряли в Украине почти 48 тысяч солдат, почти две тысячи танков и более четырех тысяч единиц бронетехники.

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#Украина #Россия #Война #ВСУ