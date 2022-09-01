ВСУ на юге "отминусовали" еще две сотни оккупантов и кучу техники

Украинские защитники нанесли мощные удары по россиянам в южных областях

ВСУ продолжают методично уничтожать российских оккупантов на юге нашей страны и за предыдущие сутки "отминусовали" еще более двух сотен захватчиков.

Как отмечается в сообщении Оперативного командования "Юг", обстановка в регионе, как и прежде, остается сложной, но контролируемой. Противник продолжает наносить удары при помощи ствольной артиллерии и вертолетов, а также совершает дистанционное минирование, чтобы обезопасить себя от действий украинских военных.

В ходе боевых действий за сутки россияне потеряли 201 солдата, 12 танков Т-72 и 18 единиц автомобильной и бронетехники.

Кроме того, сообщается и о том, что оккупанты также потеряли:

тяжелую огнеметную систему "Солнцепек";

ЗРК "Бук-м3";

5 гаубиц "Мста-Б";

самоходная гаубица "Акация";

2 САУ;

3 мобильных миномета;

6 складов боеприпасов.

Как сообщалось ранее, весьма "результативными" были и предыдущие сутки, когда в южных областях нашей страны ВСУ смогли ликвидировать более сотни оккупантов и 30 единиц боевой техники.

По данным Генштаба, по состоянию на 31 августа оккупанты уже потеряли в Украине почти 48 тысяч солдат, почти две тысячи танков и более четырех тысяч единиц бронетехники.