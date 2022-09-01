В россии помечтали о победе над Украиной: что им ответил Данилов

Представители российских властей цинично заявили, что их армия действует гуманно

Пока российская армия терпит тотальные потери в войне против Украины, в стране-агрессоре находятся смельчаки, которые убеждены в обратном и даже не боятся думать о победе. Таким заявлением отличилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, но ее очень быстро поставил на место секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Так, в четверг, 1 сентября, Матвиенко внезапно заявила, что "у россии есть ресурсы для того, чтобы завершить войну в Украине победой".

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы – ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", – написала она в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.

А потом еще добавила, что российская армия имеет самое современное оружие и технику, действует гуманно и якобы не уничтожает социальную и коммунальную инфраструктуру.

На откровенную ложь представительницы российских властей отреагировал председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В собственном Twitter-аккаунте он написал, что Москве должно хватить только одного ресурса – для выплаты репараций Украине.

"Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, следует помнить: россии должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала", — отметил Данилов.

Напомним, что планы россиян слишком сильно испортило и контрнаступление Вооруженных сил Украины на Херсонщине. А накануне "бавовна" дошла к самому центру области. Добавим, что украинское военное командование ход операций не разглашает, но, похоже, наши воины настроены слишком решительно.