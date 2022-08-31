В окрестностях Херсона слышали мощную "бавовну": что известно на данный момент

По данным местных СМИ, некоторые взрывы привели к пожарам

Вооруженные силы Украины несколько дней назад развернули масштабное контрнаступление на Херсонщине и даже прорвали первую линию обороны российских оккупантов. На этом наши военные, похоже, не планируют останавливаться, ведь в среду, 31 августа, мощную "бавовну" слышали у самого Херсона.

Как передает "Суспільне", первые звуки взрывов раздались около оккупированного города около 16:50. Официальные источники тем временем отказываются комментировать ситуацию в Херсоне и его окрестностях.

Местные Telegram-каналы дают немного больше информации. В частности, что "бавовну" было слышно сначала в районе Чернобаевки, после чего в небо поднялось облако дыма. Позже сообщили о прилете по временно оккупированной Новой Каховке, а завершился парад "бавовн" взрывами в пригороде Херсона. Пока эту информацию официально подтвердить невозможно, ведь военное командование не разглашает данные военных операции на южном фронте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российском Белгороде ночью местные жители слышали громкие взрывы в небе и видели вспышки яркого света. "Бавовна" не на шутку напугала местных жителей, которые штурмовали железнодорожный вокзал в попытках выехать из-за приближения военных действий, а после первой "бавовны" устроили пробки на дорогах.