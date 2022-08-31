Так звучит HIMARS: эффектное видео с передовой вызвало восторг в сети

Украинские военные продолжают наносить удары по российским позициям

Народный депутат Роман Лозинский, который в настоящее время проходит службу в рядах ВСУ, показал эффектное видео запуска ракет с реактивной системы залпового огня HIMARS.

По словам нардепа, на обнародованных на его страничке в соцсети Фейсбук кадрах можно услышать как звучит наступление украинской армии на позиции оккупантов.

"И, знаете, быть рядом с людьми, которые просыпаются, надевают своё оснащение и идут вперед – это очень большое счастье. Поверьте, здесь выгрызают свое. Страшной ценой героев, в чьих глазах любовь до конца", — написал он.

Пользователи сети в свою очередь пожелали Лозинскому и всем другим бойцам ВСУ беречь себя.

Как сообщалось ранее, информация о том, что системы HIMARS прибыли в Украину впервые появилась 23 июня и уже в первые недели они успешно показали свои лучшие стороны в борьбе против российских оккупантов.

Наиболее показательным примером их применения стало уничтожение склада боеприпасов в Новой Каховке, где оккупанты хранили снаряды к своим РСЗО.

Системы оказалась настолько успешной в борьбе с российскими оккупантами, что в США приняли решение увеличить производство этих установок, чтобы помочь Украине в ее противостоянии.