Есть окно возможностей: военный эксперт объяснил, как будут освобождать Херсон

Россиянам придется искать дополнительные пути отступления

Прорыв первой линии обороны российских оккупантов на юге Украины стал настоящей неожиданностью для врага. Пока что ВСУ удается постепенно продвигаться вглубь фронта, однако подобное "окно возможностей" для оттеснения врага не будет постоянным. Предположительно, у наших парней есть время до середины октября.

Такое мнение было высказано отечественным военным экспертом Михаилом Жироховым для издания BBC. Специалист подчеркнул, что сейчас украинские военнослужащие занимаются "выдавливанием" врага из региона, пытаясь любым способом заставить отойти его с оккупированной территории.

На это влияет регулярное уничтожение российской военной инфраструктуры, а также прицельные удары по главным мостам на Херсонщине — это нарушает основные логистические связи, а также лишает противника возможности легко отступать и маневрировать. Жирохов называет такую тактику целенаправленными усилиями по отсечению армии рф на правом берегу Днепра. Главная задача — ограничить доступ новым членам личного состава, а также поставки оружия на Херсонщину.

При этом быстрым это продвижение вряд ли станет, предупреждает эксперт:

"Нам не следует ожидать кавалерийской атаки, потому что генеральный штаб ВСУ не хочет уличных боев в Херсоне — это приведет к большим потерям. Украинская стратегия заключается в том, чтобы видавить врага".

В целом российскую армию в Херсонской области военный эксперт сравнивает с загнанными в тупик крысами. Поэтому Михаил Жирохов предупреждает: врагу стоит дать хотя бы один путь для отхода, иначе они рискнут драться до последнего солдата. Основные бои за Херсон, считает эксперт, следует закончить до середины октября — дальше сезонные осадки могут негативно повлиять на размытие дорог, из-за чего побег противника станет фактически невозможным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на общий характер войны могут повлиять успехи украинских воинов на юге Украины. Ситуацию более подробно обрисовал полковник Сергей Грабский.