Вслед за херсонским "коллегой": главный гауляйтер Запорожской области сбежал в Крым

Предатель Украины говорит, что уехал по "семейным причинам"

Коллаборант Евгений Балицкий, который был назначен россиянами "губернатором" оккупированных частей Запорожской области, последовал примеру херсонского "коллеги" Кирилла Стремоусова и тоже поспешил убраться в "безопасное место".

Так вечером 30 августа он сообщил в своем телеграм-канале, что в связи с "семейными обстоятельствами" он вынужден временно отправиться на территорию Крыма.

Он отметил, что продолжит готовить "референдум" и исполнять свои обязанности оттуда. Впрочем, спустя некоторое время пост Балицкого был удален.

Тем не менее скриншоты его сообщения уже разлетелись по сети.

"Вдогонку за херсонским коллаборантом стремоусовым главный гауляйтер оккупированной части Запорожской области евгений балицкий тоже намерен управлять дистанционно. Он перебрался в оккупированный Крым, откуда обнародовал обращение", — отреагировал на это спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Как сообщалось ранее, херсонский коллаборант Стремоусов днем 30 августа записал обращение к жителям оккупированной части области, однако пользователи сети быстро выяснили, что находится он вовсе не в Херсоне, а в российском Воронеже.

При этом не так давно Стремоусов храбрился на камеру, что не боится за себя и своих родных, ведь даже их смерть не сможет "остановить величие россии".