Херсонский коллаборант Стремоусов уже в Воронеже: в сети обсуждают интересное видео

Гауляйтер Херсонщины не стесняется записывать видео на фоне видов российского города

Предатель Украины и отпетый коллаборант Кирилл Стремоусов не стал дожидаться прихода украинской армии, которой накануне удалось прорвать первую линию обороны на Херсонщине. На данный момент он покинул временно оккупированную территорию Украины и находится в российском Воронеже. Об этом свидетельствуют численные доказательства, собранные пользователями сети, которые анализировали несколько последних видеообращений Стремоусова.

Общую картину побега коллаборанта предоставил в своем Telegram-канале украинский активист Сергей Стерненко. По его словам, предатель Украины продолжает нагло лгать о том, что "россия останется навсегда с Херсоном", при этом находясь за сотни километров от родного города.

Судя по всему, Кирилл Стремоусов сейчас проживает в одном из отелей комфортабельного отеля Marriott. Он расположен в Воронеже по адресу: проспект Революции, 38. Разузнать локацию помогло исследование видов за окном, попавших на запись, а после — анализ внутреннего убранства отеля.

Отель Marriot на карте Воронежа

Одно из видео коллаборанта, где хорошо просматривается панорама Воронежа

Если присмотреться, то на одном из последних видео херсонского коллаборанта хорошо просматривается Благовещенский собор Воронежа, а также весьма узнаваемое строение, являющееся техникумом строительных технологий — длинное желто-светлое четырехэтажное здание.

Тот самый собор

Помещение, в котором могло сниматься видео

Благовещенский собор

Помимо этого интерьер Marriott четко совпадает с отдельными предметами мебели, которые видны на записях Стремоусова. Очевидно, предателю родины все же не хватило смелости остаться в Херсоне, положившись на "непобедимость российской армии". При этом он продолжает кормить своих последователей сказками о том, как прекрасно херсонцам будет житься при российском правительстве.

Обращение из отельного номера

Отдельные моменты интерьера так и делают подсказки

Внимание на книги за спиной...

А такая полка у нас в отеле Marriot!

Напомним, что не так давно Кирилл Стремоусов храбрился на камеру, что не боится за себя и своих родных, ведь даже их смерть не сможет "остановить величие россии".

Тем временем украинские военнослужащие продолжают постепенно продвигаться по направлению к Херсону. В самом же областном центре утро 30 августа началось с активных уличных боев, подробностей которых пока не разглашают.