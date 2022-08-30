Херсонский коллаборант Стремоусов уже в Воронеже: в сети обсуждают интересное видео
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Гауляйтер Херсонщины не стесняется записывать видео на фоне видов российского города
Предатель Украины и отпетый коллаборант Кирилл Стремоусов не стал дожидаться прихода украинской армии, которой накануне удалось прорвать первую линию обороны на Херсонщине. На данный момент он покинул временно оккупированную территорию Украины и находится в российском Воронеже. Об этом свидетельствуют численные доказательства, собранные пользователями сети, которые анализировали несколько последних видеообращений Стремоусова.
Общую картину побега коллаборанта предоставил в своем Telegram-канале украинский активист Сергей Стерненко. По его словам, предатель Украины продолжает нагло лгать о том, что "россия останется навсегда с Херсоном", при этом находясь за сотни километров от родного города.
Судя по всему, Кирилл Стремоусов сейчас проживает в одном из отелей комфортабельного отеля Marriott. Он расположен в Воронеже по адресу: проспект Революции, 38. Разузнать локацию помогло исследование видов за окном, попавших на запись, а после — анализ внутреннего убранства отеля.
Если присмотреться, то на одном из последних видео херсонского коллаборанта хорошо просматривается Благовещенский собор Воронежа, а также весьма узнаваемое строение, являющееся техникумом строительных технологий — длинное желто-светлое четырехэтажное здание.
Помимо этого интерьер Marriott четко совпадает с отдельными предметами мебели, которые видны на записях Стремоусова. Очевидно, предателю родины все же не хватило смелости остаться в Херсоне, положившись на "непобедимость российской армии". При этом он продолжает кормить своих последователей сказками о том, как прекрасно херсонцам будет житься при российском правительстве.
Напомним, что не так давно Кирилл Стремоусов храбрился на камеру, что не боится за себя и своих родных, ведь даже их смерть не сможет "остановить величие россии".
Тем временем украинские военнослужащие продолжают постепенно продвигаться по направлению к Херсону. В самом же областном центре утро 30 августа началось с активных уличных боев, подробностей которых пока не разглашают.