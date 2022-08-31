Слідом за херсонським "колегою": головний гауляйтер Запорізької області втік до Криму

Зрадник України каже, що поїхав із "сімейних причин"

Колаборант Євген Балицький, який був призначений росіянами "губернатором" окупованих частин Запорізької області, наслідував приклад херсонського "колеги" Кирила Стремоусова і теж поспішив забратися в "безпечне місце".

Так увечері 30 серпня він повідомив у своєму телеграм-каналі, що у зв’язку із "сімейними обставинами" він змушений тимчасово вирушити на територію Криму.

Він зазначив, що продовжить готувати "референдум" та виконувати свої обов’язки звідти. Втім, згодом пост Балицького було видалено.

Однак, скріншоти його повідомлення вже розлетілися мережею.

"Навздогін за херсонським колаборантом стремоусовим головний гауляйтер окупованої частини Запорізької області євгеній балицький теж має намір керувати дистанційно. Він перебрався до окупованого Криму, звідки оприлюднив звернення", — відреагував на це речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Як повідомлялося раніше, херсонський колаборант Стремоусов вдень 30 серпня записав звернення до мешканців окупованої частини області, проте користувачі мережі швидко з’ясували, що він знаходиться зовсім не в Херсоні, а в російському Воронежі.

При цьому нещодавно Стремоусов вихвалявся на камеру, що не боїться за себе і своїх рідних, адже навіть їхня смерть не зможе "зупинити велич росії".