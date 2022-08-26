Наступна ціль партизанів? Херсонський колаборант заявив про погрози від "невдячних нацистів" (відео)

Зрадник Батьківщини прославляє росію і путіна

Після майже вдалого замаху на життя херсонця Ігоря Телегіна, який перейшов на бік російських окупантів, інші місцеві колаборанти теж почали нервувати. Так, один із ставлеників армії рф, заступник голови окупаційної "адміністрації" Херсонщини Кирило Стремоусов стверджує, нібито регулярно отримує погрози на свою адресу. Також убити наче як обіцяють і всіх членів його сім’ї.

Щодо цього він поскаржився у свіжому зверненні на своєму Telegram-каналі. На початку він довго розповідав, як добре заживе Херсон і область, ставши частиною російської федерації, а потім вельми гнівно заговорив до українських громадян.

За його словами, будь-які погрози, яких зазнають він та його рідні, не завадять йому продовжувати робити те, чим він займається зараз.

"Пам’ятайте: вбивство всіх членів моєї родини не зупинить розвиток росії і ніколи вже не поверне звільнені території до рук цих невдячних продажних нацистів", — підкреслив Кирило Стремоусов.

Таймінг: про загрозу життю мова починається десь о 02:00.

Звернення Стремоусова

Подібні "гарячі промови" зазвичай вимагають розшифровки — під "звільненими" територіями він має на увазі тимчасово окуповані російською армією, а під "нацистами", звичайно ж, українців, які чекають на звільнення від путінського гніту та приходу ЗСУ.

До речі, чому за загрози життю Стремоусов заговорив саме зараз, незрозуміло, якщо листівки з його обличчям та мішенню на території Херсона та області розвішуються, як мінімум, із травня.

До речі, нагадаємо, що останніми днями на півдні України активно почали працювати партизани, які полюють на колаборантів. Так, у Запорізькій області загинув один із поставлених росіянами "мерів" Іван Сушко. Трохи пізніше в мережі з’явилося відео вибуху його автомобіля, під час якого зрадник і помер.