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Херсонський колаборант Стремоусов вже у Воронежі: у мережі обговорюють цікаве відео

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зрадник Стремоусов не ризикнув довірити "другій армії світу" збереження свого життя Новина оновлена 30 серпня 2022, 12:22
Зрадник Стремоусов не ризикнув довірити "другій армії світу" збереження свого життя

Гауляйтер Херсонщини не соромиться записувати відео на тлі видів російського міста

Зрадник України та відчайдушний колаборант Кирило Стремоусов не став чекати на прихід української армії, якій напередодні вдалося прорвати першу лінію оборони на Херсонщині. Наразі він залишив тимчасово окуповану територію України та знаходиться у російському Воронежі. Про це свідчать чисельні докази, зібрані користувачами мережі, які аналізували кілька останніх відеозвернень Стремоусова.

Загальну картину втечі колаборанта надав у своєму Telegram-каналі український активіст Сергій Стерненко. За його словами, зрадник України продовжує нахабно брехати про те, що "росія залишиться назавжди з Херсоном", перебуваючи за сотні кілометрів від рідного міста.

Судячи з усього, Кирило Стремоусов зараз проживає в одному з готелів комфортабельного готелю Marriott. Він розташований у Воронежі за адресою: проспект Революції, 38. Довідатися про локацію допомогло дослідження видів за вікном, що потрапили на запис, а пізніше — аналіз внутрішнього оздоблення готелю.

Кирило Стремоусов Вороніж
Готель Marriot на карті Воронежа
Одне з відео колаборанта, де добре проглядається панорама Воронежа

Якщо придивитися, то на одному з останніх відео херсонського колаборанта добре помітний Благовіщенський собор Воронежа, а також вельми впізнавана будівля, що є технікумом будівельних технологій — довга жовто-світла чотириповерхівка.

Кирило Стремоусов Вороніж карта
Кирило Стремоусов Вороніж
Той самий собор
Кирило Стремоусов Вороніж
Приміщення, де могло зніматися відео
Благовіщенський собор Вороніж
Благовіщенський собор
Кирило Стремоусов Вороніж

Крім цього, інтер’єр Marriott чітко збігається з окремими предметами меблів, які видно на записах Стремоусова. Очевидно, зраднику батьківщини все ж не вистачило сміливості залишитися в Херсоні, поклавшись на "непереможність російської армії". При цьому він продовжує годувати своїх послідовників казками про те, як чудово херсонцям буде жити за російського уряду.

Звернення з готелю
Кирило Стремоусов Вороніж
Окремі моменти інтер’єру так і натякають
Кирило Стремоусов Вороніж
Увага на книги за спиною...
Кирило Стремоусов Вороніж
А така полиця у нас у готелі Marriot!

Нагадаємо, що нещодавно Кирило Стремоусов хоробро брехав на камеру, що не боїться за себе і своїх рідних, адже навіть їхня смерть не зможе "зупинити велич росії".

Тим часом українські військовослужбовці продовжують поступово просуватися у напрямку Херсона. У самому ж обласному центрі ранок 30 серпня розпочався з активних вуличних боїв, подробиць яких поки що не розголошують.

Теги:
#Херсон #Воронеж #Пагін #Колаборанти #Кирило Стремоусов