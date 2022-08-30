Херсонський колаборант Стремоусов вже у Воронежі: у мережі обговорюють цікаве відео

Гауляйтер Херсонщини не соромиться записувати відео на тлі видів російського міста

Зрадник України та відчайдушний колаборант Кирило Стремоусов не став чекати на прихід української армії, якій напередодні вдалося прорвати першу лінію оборони на Херсонщині. Наразі він залишив тимчасово окуповану територію України та знаходиться у російському Воронежі. Про це свідчать чисельні докази, зібрані користувачами мережі, які аналізували кілька останніх відеозвернень Стремоусова.

Загальну картину втечі колаборанта надав у своєму Telegram-каналі український активіст Сергій Стерненко. За його словами, зрадник України продовжує нахабно брехати про те, що "росія залишиться назавжди з Херсоном", перебуваючи за сотні кілометрів від рідного міста.

Судячи з усього, Кирило Стремоусов зараз проживає в одному з готелів комфортабельного готелю Marriott. Він розташований у Воронежі за адресою: проспект Революції, 38. Довідатися про локацію допомогло дослідження видів за вікном, що потрапили на запис, а пізніше — аналіз внутрішнього оздоблення готелю.

Готель Marriot на карті Воронежа

Одне з відео колаборанта, де добре проглядається панорама Воронежа

Якщо придивитися, то на одному з останніх відео херсонського колаборанта добре помітний Благовіщенський собор Воронежа, а також вельми впізнавана будівля, що є технікумом будівельних технологій — довга жовто-світла чотириповерхівка.

Той самий собор

Приміщення, де могло зніматися відео

Благовіщенський собор

Крім цього, інтер’єр Marriott чітко збігається з окремими предметами меблів, які видно на записах Стремоусова. Очевидно, зраднику батьківщини все ж не вистачило сміливості залишитися в Херсоні, поклавшись на "непереможність російської армії". При цьому він продовжує годувати своїх послідовників казками про те, як чудово херсонцям буде жити за російського уряду.

Звернення з готелю

Окремі моменти інтер’єру так і натякають

Увага на книги за спиною...

А така полиця у нас у готелі Marriot!

Нагадаємо, що нещодавно Кирило Стремоусов хоробро брехав на камеру, що не боїться за себе і своїх рідних, адже навіть їхня смерть не зможе "зупинити велич росії".

Тим часом українські військовослужбовці продовжують поступово просуватися у напрямку Херсона. У самому ж обласному центрі ранок 30 серпня розпочався з активних вуличних боїв, подробиць яких поки що не розголошують.