Война в Украине вошла в затяжную стадию, но успехи ВСУ на юге могут многое решить – полковник Сергей Грабский

Спустя полгода с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину наметился перелом

В понедельник, 29 августа, в социальных сетях появились новости о якобы прорыве украинских войск на Херсонском направлении.

Предпосылками для этого стало то, что ВСУ взяли под огневой контроль все мосты, которые соединяют плацдарм, захваченный россиянами на правом берегу Днепра, с левобережьем. Похоже, спустя полгода с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину, наметился тот самый перелом, о котором уже давно говорили. Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский поделился с "Телеграфом" главными выводами и прогнозами на данный момент.

"Основные выводы спустя полгода открытой войны – российская стратегия захвата Украины, особенно с помощью блицкрига, провалилась. Она не достигла своих целей. Это было ясно уже в марте. Мы входим в период затяжной войны, долговременных операций, кампаний. Возможно, даже полугодичных", – поясняет полковник.

По его словам, задачами Украины будет – стратегическое сдерживание возможностей противника продвигаться. В том числе – ВСУ будут это делать с помощью нанесения ударов, которые позволяют говорить об освобождении наших территорий. Прежде всего, на южном направлении, отмечает Сергей Грабский.

"А со стороны противника стратегическая задача теперь – война на изматывание, на обессиливание Украины. И мы подходим к этому тяжелому периоду – осенне-зимнему. В это время противник, возможно, будет не такой активный на лини фронта, потому что не хватает сил и средств для наступательных операций. Но это не исключает нанесения россиянами концентрированных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, уничтожение которых может серьезно усложнить жизнь мирного населения, особенно зимой. Причем, такие удары могут наноситься по всей территории Украины, – предупреждает военный эксперт. – Сейчас оккупационные войска тестируют такие возможности на Николаеве и Харькове, уничтожая именно гражданскую инфраструктуру. Это не имеет ничего общего с боевыми действиями".

Никаких перспектив для проведения переговоров сейчас нет, уверен полковник. Обе стороны находятся на полярных точках зрения.

"россия рассматривает вопрос исключительно капитуляции Украины, о чём открыто заявляет. А наша страна, понимая, что любое промежуточное решение будет означать продолжение конфликта в дальнейшем – с гарантированным уничтожением нашего государства – не может вести переговоры на таких условиях. Мы готовы идти на разговор лишь при условии полного вывода российских войск. Как минимум – на позиции 23 февраля 2022 года", – отмечает Сергей Грабский.

Но чтобы получить такую (более сильную) переговорную позицию, нам нужно провести ряд успешных операций, направленных на стратегическое освобождение определенных территорий, уверен полковник.

"Прежде всего, речь о южном направлении, деоккупация которого сведет на "нет" все достижения российского политического режима в этой войне. И вызовет каскадное обрушение системы обороны и боевых позиций россиян на других участках фронта", – прогнозирует полковник.

Возможно, мы видим начало (или продолжение) именно такой операции.