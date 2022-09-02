МАГАТЕ покинуло ЗАЕС. Як можна за неповні п'ять годин зібрати якусь інформацію? - Віктор Бобиренко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про перевірку Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС:
МАГАТЕ і Енергоатом
От вчора місія МАГАТЕ на чолі з Генеральним директором Рафаелем Гроссі була пропущена таки через російські блокпости і заїхала на ЗАЕС в Енергодарі.
Що важливо – заїхали з нашого боку.
Бо перед цим росіянці марудили весь світ, що заїжджати потрібно через росію з боку окупованих територій.
Але це, мабуть, і всі здобутки поки що.
В мінус – росія заборонила проїзд журналістів спільно з експертами МАГАТЕ.
На станції під час візиту були тільки пропагандисти зі скабєєвсько/соловйовських телеканалів.
Знову росіянці принижують міжнародну організацію до якої входить 175 країн. І їм це сходить з рук.
Далі. В’їжджали пишно, прям кавалькадою.
Заїхали близько 13-ї, а вже о 17:50 Гроссі покинув ЗАЕС.
Гроссі правда повідомив, що місії за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати достатньо важливої інформації, але деталей не уточнив.
А я думаю: як можна за неповні п'ять годин зібрати якусь інформацію?
За такий час можна максимум – оглядову екскурсію станцією і обід з окупантами.
Ну і рускіє, мабуть, весь час розказували, що це ЗСУ фігачать по своїй станції.
Поки немає ніяких офіційних заяв.
А питань багато.
За словами Гроссі, місія МАГАТЕ залишиться на Запорізькій АЕС в Енергодарі до 3 вересня, а потім вирішуватиме питання постійної присутності своїх спостерігачів у районі станції.
Разом із ним зі станції поїхали більшість членів делегації.
В "Енергоатомі" повідомили, що станом на 18:00 на ЗАЕС залишились 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.
Найбільш повну інформацію про візит можна знайти лише на сайті Енергоатому.
І я вам нагадаю: в МАГАТЕ працюють 2500 співробітників.
А пресреліз написати нікому. Дічь якась.
І це ж я нагадаю, що основна місія МАГАТЕ — сприяти розвитку мирного застосування ядерної енергії, науки та технологій, і (УВАГА!) забезпечувати міжнародні гарантії проти неправомірного використання ядерних технологій та матеріалів, а також сприяти розвитку стандартів ядерної безпеки (включно радіаційний захист) та їх реалізації.
!!! Ми щось таке побачили?
Таке дивне відчуття, що МАГАТЕ, як і ООН, як і Червоний хрест не виконує своїх функцій.
А нам не фіолетово, бо у нас надзвичайна проблема в центрі країни.
І люди бояться повертатися до України через загрозу аварії.
Що залишається? Сподіватися на форс-мажорну роботу Енергоатому та конкретно вірити в мужність працівників ЗАЕС. Ну і на Бога.
Джерело: Facebook-сторінка Віктора Бобиренка
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.