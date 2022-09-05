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Ситуация на ЗАЭС: "Энергоатом" сообщает об угрозе, а россия рапортует о миссии МАГАТЭ

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Украина против контролируемого закрытия ЗАЭС несмотря на все угрозы
Украина против контролируемого закрытия ЗАЭС несмотря на все угрозы

На станции продолжает работать только один энергоблок, а поведение россии в Киеве назвали фактическим использованием ядерного оружия

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, во время которой россияне откровенно врали о направлении прилетов прямо в глаза инспекторам, завершена. Четыре сотрудника миссии покинули объект, двое остались для постоянного наблюдения.

Об этом сообщил эксперт, сопровождавший группу, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС. Информацию также подтвердили в "росэнергоатоме", передает еще один рупор кремлевской пропаганды РИА "Новости".

О том, что МАГАТЭ присутствует на ЗАЭС на постоянной основе, подтвердил в своем телеграм-канале также украинский "Энергоатом". Впрочем, компания особо подчеркнула – несмотря на проведенные работы и наличие на станции сторонних наблюдателей, по состоянию на утро 5 сентября, Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

В работе сейчас остается только 6-й энергоблок. Он обеспечивает собственные потребности ЗАЭС и подает электроэнергию в энергосистему Украины. "Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет", — отметили в "Энергоатоме". И напомнили, что 5 энергоблок пришлось отключить из-за того, что 3 сентября из-за российских обстрелов была повреждена линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

"Военные рф остаются на площадке ЗАЭС, а в машинных залах 1-го и 2-го блоков расположены грузовики с оружием и боеприпасами. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских войск и возвращение Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира", — заявили в "Энергоатоме",

Между тем, ситуацию на станции президент Украины Владимир Зеленский уже назвал использованием ядерного оружия со стороны россии. Об этом глава государства заявил в интервью ABC news. "Понимаете, они заняли нашу атомную станцию, шесть блоков. Крупнейшую в Европе. Это означает шесть Чернобылей... Они используют ядерное оружие, это и есть ядерное оружие", — сказал он.

Вместе с тем Зеленский исключил вариант контролируемого закрытия ЗАЭС для предотвращения любых утечек радиации. Он напомнил, что станция обеспечивает энергией два региона Украины, что важно учитывать в свете приближения зимы. "Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не соглашаемся с этим", — заявил украинский президент.

Как сообщал "Телеграф", миссии МАГАТЭ удалось прорваться на территорию Запорожской АЭС 1 сентября, несмотря на то, что россияне и их коллаборанты пытались любой ценой сорвать их приезд. На исполнение обязанностей специалистам дали всего около 5 часов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, лично посетивший станцию, должен отчитаться о поездке перед Совбезом ООН уже 6 сентября. Эксперты не ожидают его доклада позитивных сигналов для Украины.

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#Запорожская АЭС #Энергоатом #МАГАТЭ #Владимир Зеленский