Снаряд умеет танцевать лезгинку? Россияне опозорились из-за обвинений ВСУ в обстрелах ЗАЭС

В своих попытках обвинить в обстрелах Украину оккупанты не гнушаются откровенной ложью

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) накануне, 1 сентября, прибыло с проверкой в Энергодар на Запорожскую атомную электростанцию, которую захватили и периодически обстреливают российские оккупанты. Вражеская армия все время пытается приписать обстрелы ВСУ, однако никак не удается, а во время проверки на этот раз их ложь о прилетах по станции выглядела настолько абсурдно, что насмешила сеть.

На это обратил внимание украинский журналист Владимир Золкин. В собственном Telegram-канале он опубликовал фрагмент видео в момент проверки МАГАТЭ безопасности на ЗАЭС. На кадрах гендиректор миссии Рафаэль Гросси прямо спросил у одного из захватчиков, почему снаряд выглядит так, будто он прилетел с оккупированной территории.

На что россиянин ответил, что снаряды якобы ВСУ разворачиваются в воздухе на 180 градусов, поэтому врезаются в землю таким образом. Свое объяснение захватчик даже сопровождал жестами, чтобы придать большую убедительность откровенному вранью.

Абсурдность объяснений российских оккупантов ошарашила сеть. Пользователи в комментариях к видео шутили, что снаряд научился танцевать лезгинку для того, чтобы подставлять россиян. А некоторые назвали боеприпас новейшим оружием, пошутив, что Украине нужно передать такие разработки НАТО, ведь до этого ни один снаряд не умел делать разворот на 180 градусов.

Примечательно, что некоторые обвинили россиян в попытках сделать из членов миссии МАГАТЭ дураков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Офис президента Украины был удивлен 2-часовым пребыванием миссии МАГАТЭ на станции. Там отметили, что за это время комиссия могла только послушать сказки русских. На станции все еще остаются 5 представителей агентства. Они будут работать там до 3 сентября, а затем будет решаться, будет ли на ЗАЭС постоянная миссия.