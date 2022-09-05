Ситуація на ЗАЕС: "Енергоатом" повідомляє про загрозу, а росія рапортує про місію МАГАТЕ

На станції продовжує працювати лише один енергоблок, а поведінку росії у києві назвали фактичним використанням ядерної зброї

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, під час якої росіяни відверто брехали про напрямок прильотів просто в очі інспекторам, завершена. Чотири співробітники місії покинули обєкт, двоє залишились для постійного нагляду.

Про це повідомив експерт, який супроводжував групу, пише російське пропагандистське агентство ТАСС. Інформацію також підтвердили у "росєнергоатомі", передає ще один рупор кремлівської пропаганди РИА "Новості".

Про те, що МАГАТЕ присутня на ЗАЕС на постійній основі підтвердив у своєму телеграм-каналі також український "Енергоатом". Втім, компанія окремо наголосила – попри проведені роботи і наявність на станції сторонніх спостерігачів, станом на ранок 5 вересня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

В роботі зараз залишається тільки 6-й енергоблок. Він забезпечує власні потреби ЗАЕС і подає електроенергію в енергосистему України. "Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає", — зазначили в "Енергоатомі". І нагадали, що 5 енергоблок довелось відключити через те, що 3 вересня через російський обстріл була пошкоджена лінія зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

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"Військові рф залишаються на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами. Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу", — заявили в "Енергоатомі",

Тим часом ситуацію на станції президент України Володимир Зеленський уже назвав використанням ядерної зброї з боку росії. Про це голова держави заявив у інтерв’ю ABC news. "Розумієте, вони зайняли нашу атомну станцію, шість блоків. Найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя", — сказав він.

Разом з тим Зеленський виключив варіант контрольованого закриття ЗАЕС для запобігання будь-яким витокам радіації. Він нагадав, що станція забезпечує енергією два регіони України, що важливо враховувати з огляду на наближення зими. "Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим", — заявив український президент.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки МАГАТЕ покинуло ЗАЕС. Як можна за неповні п'ять годин зібрати якусь інформацію? Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про перевірку Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС:

Як повідомляв "Телеграф", місії МАГАТЕ вдалось прорватись на територію Запорізької АЕС 1 вересня попри те, що росіяни та їхні колаборанти намагались за всяку ціну зірвати їхній приїзд. На виконання обовязків спеціалістам дали лише близько 5 годин. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який особисто відвідав станцію, має відзвітувати про поїздку перед Радою безпеки ООН уже 6 вересня. Експерти не очікують від його доповіді позитивних сигналів для України.