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Росіяни стріляли так, як ніколи раніше: що говорять в Енергодарі про візит МАГАТЕ

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Росіяни влаштували нові провокації перед візитом МАГАТЕ на ЗАЕС Новина оновлена 01 вересня 2022, 22:52
Росіяни влаштували нові провокації перед візитом МАГАТЕ на ЗАЕС

росія влаштувала провокацію перед приїздом міжнародної комісії

У четвер, 1 вересня, на 190-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну на Запорізьку АЕС, розташовану в Енергодарі, прибула комісія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Однак жителі Енергодару запам’ятали цей день насамперед через масовані обстріли з боку росії.

Про це "Телеграфу" розповів місцевий мешканець. За даними джерела, до приїзду місії МАГАТЕ росіяни вирішили влаштувати "концерт", вдаривши по місту з РСЗВ та артилерії, а також задіявши бойові гелікоптери.

"Шили" так, що страшно. Пів дня просидів у коридорі. Хіба не били ядерною зброєю, а так все було – і РСЗВ, і танки, і гелікоптери, і артилерія. Виставу для МАГАТЕ влаштували ”, — розповів місцевий мешканець.

Нагадаємо, російські загарбники вранці 1 вересня влаштували масований обстріл Енергодару. Через удари, крім мирної інфраструктури, серйозно постраждала і сама станція, де сталося відключення раніше працюючого 5-го енергоблоку. Після обстрілів місія МАГАТЕ дісталася станції, де знаходилася близько 2 годин у повному складі, що викликало обурення в Офісі президента. Частина міжнародної інспекції вже покинула станцію, залишивши кількох представників агентства на АЕС.

Теги:
#Україна #Росія #Запорізька АЕС #Енергодар #МАГАТЕ #Війна з Росією